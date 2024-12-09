Дядю Шерзата Болата нашли мертвым на окраине Талгара: появились новые подробности

Полиция раскрыла новые подробности по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины вблизи Талгара, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Болата, трагически погибшего 4 октября текущего года.

"Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Следствием установлено наличие предсмертной записки от погибшего в мессенджере, которую он отправил одному из родственников. В сообщении покойный прощается и просит похоронить рядом с племянником", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств.

Напомним, сегодня утром стало известно об обнаружении тела дяди Шерзата Болата вблизи Талгара. Отмечается, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано.

Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.