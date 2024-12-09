Дядю Шерзата Болата нашли мертвым на окраине Талгара: появились новые подробности
Опубликовано:
Полиция раскрыла новые подробности по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины вблизи Талгара, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Болата, трагически погибшего 4 октября текущего года.
"Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Следствием установлено наличие предсмертной записки от погибшего в мессенджере, которую он отправил одному из родственников. В сообщении покойный прощается и просит похоронить рядом с племянником", - рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств.
Напомним, сегодня утром стало известно об обнаружении тела дяди Шерзата Болата вблизи Талгара. Отмечается, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано.
Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197928-dyadyu-sherzata-bolata-nashli-mertvym-na-okraine-talgara-poyavilis-novye-podrobnosti/