Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил в суде по убийству Шерзата Болата

Сегодня в ходе судебного заседания по делу об убийстве Шерзата Болата выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров, который стал звездой после суда над Куандыком Бишимбаевым, передает NUR.KZ.

В суде выступил эксперт Тахир Халимназаров. Адвокат потерпевших зачитал текст экспертизы, выполненной специалистом.

Согласно заключению, объективная причина смерти Шерзата Болата - погиб вследствие ножевого ранения легкого слева, на уровне между 5 и 6 ребрами, и большой кровопотери. Степень вреда здоровью - тяжкий вред здоровью. 1500 мл крови собралось в плевре вследствие ножевого ранения. Было выявлено, что была нанесена критическая травма, зачитал адвокат.

В экспертизе был дан ответ, можно ли было бы спасти подростка. Отмечается, что в течение 30 минут при остановке кровопотери и быстром реагировании можно было бы избежать смерти. Но с учетом объективных причин это оказалось невозможным.

Тахир Халимназаров перед судом подтвердил свои заключения.

"Причина смерти при исследовании тела, как я уже указал в своем заключении, - это ножевое ранение легкого и кровопотеря. А остальные обнаруженные кровоподтеки, синяки, царапины, ссадины - все это, согласно методологии экспертизы, поверхностные повреждения. Они, конечно, к смерти не приводят, только боль причиняют, а для здоровья не несут опасности", - подчеркнул Тахир Халимназаров.

На схеме он показал все полученные Шерзатом Болатом ранения.

Эксперт также ответил на вопрос, при каком времени прибытии скорой помощи можно было бы спасти Шерзата Болата. Он подчеркнул, что ответ на такой вопрос может быть только примерным и для каждого человека разный.

Так, по словам Тахира Халимназарова, в теле погибшего подростка обнаружили обильную и быструю кровопотерю - 1,5 л. Уже при кровопотере 560 мл состояние человека считается тяжелым, до потери 1 л человека еще можно спасти.

Важно и то, что кровотечение было не только наружным, но и внутренним, поэтому, как отметил эксперт, было недостаточно усилий дяди Шерзата прижать его рану. При этом бег не мог значительно повлиять на скорость кровопотери, сказал Тахир Халимназаров.

Отметим, что судмедэксперт по делу Куандыка Бишимбаева стал звездой в Instagram.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Сегодня в суде уже выступил Мухит Кушеров, представляющий отделение судебной экспертизы Талгара.