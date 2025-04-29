Видео следственного эксперимента с участием умершего дяди Шерзата Болата показали в суде

Сегодня в ходе судебного заседания показали видео следственного эксперимента с участием Нурканата Гайыпбаева, дяди убитого Шерзата Болата. Мужчина ранее покончил с собой, передает NUR.KZ.

Видео следственного эксперимента показали после того, как прокурор Дана Сарсембай зачитала показания, которые ранее дал Нурканат Гайыпбаев в ходе досудебного расследования.

Видео начинается с того, как Нурканат Гайыпбаев показывает, где погиб его племянник Шерзат.

"Была драка, около 11:30 брат позвонил на телефон женге (матери Шерзата Болата Гульбары Бишембиевой - прим. ред.) и позвал в магазин на автомашине своей. Дархан (подсудимый Аскентай - прим. ред.) сидел там и начал звать ребят. Приехал Нурбол (подсудимый Токтаубаев - прим. ред.). На Golf. Их было двое. Мы познакомились и начали говорить. Я объяснил всю ситуацию Нурболу. Он сам оплатил все, они сели в машину они и уехали", - рассказывает Нурканат Гайыпбаев на видео следственного эксперимента.

Далее, по словам мужчины, он подумал, что все закончилось, приобнял племянника и с братом зашел в магазин.

"Я начал спрашивать, что произошло. Хотел понять ситуацию. И в этот момент они, оказывается, развернулись и снова приехали. Начался конфликт. Они вызвали еще ребят. Они приехали на Mercedes.

Мы сказали племяннику: "Иди домой". Когда вот они во второй раз приехали, я сказал Шерзату: "Иди домой, мы сами решим ситуацию как-нибудь". Он уехал на Ravon. Как он уехал, на Mercedes приехали.

Я сказал: "Если скажете деньгами, отдадим деньгами, скажете - вылечим". Договорились, пожали руки и Равиль (подсудимый Сакиев - прим. ред.) с Hyundai подходят, Ахмет (несовершеннолетний друг Шерзата Болата - прим. ред.) стоял, и вот Абзал (подсудимый Шынасыл - прим. ред.) ударил Ахмета. Я сразу подбежал. Поднимаю его. Там стояли парни (показывает рукой, как подталкивает - прим. ред.), и сказал: "Бегите". Они убежали. Я остался один. Я поворачиваюсь к ребятам, говорю: "Ребята, пацаны же, не надо так", - сообщает Нурканат Гайыпбаев на видео следственного эксперимента.

Как рассказал дядя Шерзата Болата через окно он увидел внутри магазина своего брата Каржаубая Нурымова и подумал, что если он вышел бы, вместе можно будет убежать.

"Конфликт нарастает. Началась драка. Меня бьют, я отступаю назад. Абзал и Нуркияс (подсудимый Ильясов - прим. ред.). И в этот момент появляется Шерзат. Говорю ему: "Убегай". Он начал убегать. В этот момент меня начинают бить Азамат (подсудимый Токтаубаев - прим. ред.), Равиль, драка началась. Взял камень, ударил кого-то и в этот момент Шерзат кричит: "Нурканат-ага, в меня что-то воткнули". Я встаю, бегу к нему. Подбежал к нему.

Он сидел, подбегаю и обнимаю его, спрашиваю: "Что случилось?" И начинаю искать, где рана, откуда кровь идет, а изо рта уже шла у него кровь. В этот момент начал кричать: "Парни остановитесь, вы его зарезали!" Я начал кричать.

Они видели. Принципиально бежали, чтобы добить до конца. Нуркияс первым бежал. У него в руках было ружье. За ним Равиль, Азамат, Абзал, Дархан, Дидар (подсудимый Калиахмет - прим. ред.), Шынгыс (подсудимый Белгожаев - прим. ред.). Я понял, что они хотят его добить, беру, обнимаю Шерзата. Женге (мать Шерзата Болата Гульбара Бишембиева - прим. ред.) бежала оттуда, она бежит. Сперва пинают Шерзата, я начинаю его тянуть на себя, закрываю собой. Потом меня добили, я потерял сознание. Меня бьют, режут, это я чувствовал и понимал.

Они видели, как с балкона начали снимать, они меня потащили на ту сторону, под дуб. Абзал с ножом был. Он один раз хотел ударить ножом, я не дал, второй раз ударил, потом третий раз ударил, и я почувствовал, как нож воткнул, поднял голову. Нуркияс ударил прикладом, до конца меня добивали. Остальные пинали - Шынгыс, Равиль, Дархан был, Нуркияс, Нурбол, Азамат, Абзал, Дидар и Дархан.

У Абзала был нож, у Нуркияса - ружье, у Шынгыса было ружье, у Равиля - разбитая бутылка, у остальных были ножи. Я когда бежал, оглядывался, увидел лезвие ножа. У всех были барсетки, оттуда начали вытаскивать ножи. Еще с машины им подали. Я потерял сознание", - говорит Нурканат Гайыпбаев на видео.

Также дядя Шерзата Болата ответил на вопрос следователя, кто и откуда стрелял в ту ночь.

"Я стоял тут (показывает, как стоял в углу магазина - прим. ред.). Я не видел, но стреляли оттуда (показывает, как стреляли сбоку - прим. ред.). Один раз стрелял. Я не помню, что было дальше. Началась драка, и я уже не видел и не слышал. Я не видел, в чьих руках было ружье. Меня начали бить. Не видел лицо, но видел ствол, и в мою сторону, меня бьют, так как я отступаю.

Меня когда били, приехал Шерзат, он подбежал ко мне, потянул назад. Но я ему сказал: "Убегай". Минут 7-8 шла драка, и пока я тут был, его там зарезали.

В мою сторону стреляют, я отклоняюсь, дерусь. В этот момент Шерзат подбегает, бьет Нуркияса. Нуркияс отступает на два-три шага, это на видео есть, потом снова бежит на меня. Не видел, кто стрелял, тут темно, светит на дорогу, а тут темно. Позже это ружье увидел в руках Нуркияса", - рассказывает Нурканат Гайыпбаев на видео следственного эксперимента.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Посмотреть видео следственного эксперимента на сегодняшней утренней трансляции из зала суда можно с 2:16:10.