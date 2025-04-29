"Шерзат принес ружье": видео допроса дяди убитого подростка в больнице показали в суде

Видео допроса следователем дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, снятое в больнице после его ранения, показали сегодня на заседании суда, передает NUR.KZ.

В зале суда сегодня показали видео, на котором Нурканат Гайыпбаев ответил на вопросы следователя.

Сторона защиты отметила, что это видео было снято в больнице, куда его госпитализировали после массовой драки. На кадрах Нурканат Гайыпбаев лежит на больничной койке.

"Я спросил: "Что случилось, Шерзат?". Он сказал: "Меня зарезали", и изо рта пошла кровь", - говорит дядя подростка.

"У Шерзата?" - уточнил следователь.

"Да", - ответил мужчина.

"Откуда он вытащил ружье?" - спросил следователь.

"Ружье?" - переспросил пострадавший.

"Да", - ответил следователь.

"Не знаю, Шерзат принес, откуда он принес, не понял", - пояснил Нурканат Гайыпбаев.

"Когда принес? Когда собрали ребят?" - уточнил следователь.

"Да, да", - согласился Нурканат Гайыпбаев.

"Вот они уехали, потом приехали и начали звать ребят. Кому звонили?" - продолжил допрос следователь.

"Нурболу (подсудимый Токтаубаев - прим. ред.) и на "Гольфе". Я им сказал, давайте завтра поговорим, на трезвую голову, братишку я уже отправил домой на машине. Они уехали. Сразу после этого подъехали три машины и потребовали, чтобы попросил прощения и все на этом. Это Нурбол сказал так. Чику позвал по телефону и дал "пятак" (деньги - прим. ред.) мужчина. Потом приехали одна, потом еще одна машина", - говорит на видео Нурканат Гайыпбаев.

Потом на видео звучит звонок, кто-то приходит и съемка прекращается.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело мужчины. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время судебного заседания свидетель Эльмира Нурбекова, которая прибыла на место преступления вместе с подсудимыми, заявила, что Нуркатанат Гайыпбаев принес ружье.

Другая девушка Дана Жаксыкелди также отметила, что на месте происшествия была стрельба.

"В нашу сторону стрелял высокий бородатый парень в серой одежде. Из ружья. Сперва в небо выстрелил, как предупредительный, потом уже в нас", - сказала Дана Жаксыкелди.

Свидетель Адиль Тлебекулы на судебном заседании сказал, что покойный Нурканат Гайыпбаев выстрелил из ружья один раз в небо.

Свидетель со стороны обвиняемых Юлдаш Рузбакиев рассказал, что видел, как женщина забрала патрон на месте преступления. Затем села в машину, куда положили раненых, и уехала.

Сегодня на судебном заседании зачитали показания Нурканата Гайыпбаева по поводу оружия.

"Если бы у меня тогда было ружье, почему я тогда не стрелял с самого начала? У меня не было ружья", - заявил погибший дядя Шерзата Болата во время следствия.

Момент разговора со следователем можно посмотреть с 1:18:55.