"Глубина раны - около 12 см": была ли у Шерзата Болата возможность выжить, ответил эксперт

Сегодня в ходе судебного заседания по делу об убийстве Шерзата Болата выступил специалист Мухит Кушеров, представляющий отделение судебной экспертизы Талгара. Зачитали и заключение о причинах смерти, передает NUR.KZ.

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Сегодня на судебном заседании прокурор Дана Сарсембай зачитала заключение, описывающее причины смерти 16-летнего Шерзата Болата и полученные им травмы.

Согласно документу, смерть подростка наступила из-за кровопотери после ножевого ранения в грудную клетку. При исследовании тела выявили также пневмоторакс, вызванный ножевым ранением в левое легкое.

На волосистой части головы, лице, пальцах и обеих руках обнаружили синяки, на носу, губах и ладонях - порезы. Но эти раны не имели прямой связи со смертью и не могли причинить тяжкий вред здоровью.

Прокурор Ержан Куракбаев сказал, что гособвинители хотели бы заслушать мнение судмедэксперта, который проводил экспертизу.

Эксперт Мухит Кушеров, который представляет отделение судебной экспертизы Талгара, попросил помощь переводчика, так как экспертизу он делал на русском языке.

Прокурор Дана Сарсембай обратилась к нему с просьбой озвучить все ранения, полученные Шерзатом Болатом.

Эксперт заявил, что на теле подростка обнаружилось проникающее колотое ранение грудной клетки слева, расположенное между задней подмышечной и подмышечными линиями, между пятым и шестым ребрами, с проникновением в плевральную полость и повреждением ее.

"Направление раневого канала - сзади к переду, слева направо, сверху вниз. Глубина раневого канала - около 12 см", - рассказал эксперт.

Кроме того, на теле Шерзата Болата были выявлены кровоподтеки под правым глазом, между пальцами правой руки и на внешней стороне оснований пальцев. Также на левой руке в основании одного из пальцев, на передней поверхности правого предплечья, на правой голени были ссадины. Обнаружился кровоподтек и на затылке размером 6 на 3,5 см.

По словам эксперта, причиной смерти Шерзата Болата стало именно проникающее ранение грудной клетки с повреждением левого легкого и гемотораксом 1500 мл плевральной полости. Остальные ранения подростка (ссадины, кровоподтеки) не имели прямой связи со смертью, так как были поверхностными повреждениями, сообщил специалист.

"Если бы не это ранение (проникающее ранение грудной клетки - прим. ред.), он мог бы умереть от других повреждений?" - уточнила прокурор Дана Сарсембай.

"Если бы не это ранение, то смерть не наступила бы, потому что кровоподтеки и ссадины - поверхностные и внешние повреждения", - ответил специалист.

После получения основного ранения грудной клетки подросток в течение короткого промежутка времени, нескольких минут, мог двигаться до потери критического объема крови.

На вопрос прокурора о том, была ли у Шерзата Болата возможность остаться в живых, эксперт ответил, что большая часть таких ранений приводит к смерти при отложенной медицинской помощи.

Только срочное хирургическое вмешательство и устранение источника кровотечения могли бы помочь подростку, отметил специалист.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Ранее в ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем уже была озвучена причина смерти Шерзата Болата, установленная в результате экспертизы.