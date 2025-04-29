"Предложил решить по-мужски": прокурор зачитала показания умершего дяди Шерзата Болата

Сегодня в ходе судебного заседания прокурор Дана Сарсембай зачитала показания, которые ранее дал Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата. Мужчина умер в декабре 2024 года, передает NUR.KZ.

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Согласно зачитанным прокурором показаниям, Нурканат Гайыпбаев ранее не был судим, на учете у нарколога и психдиспансере не состоял.

"3 октября 2024 года привез в магазин мясо, в 19:00-19:30 отец позвонил, попросил привезти арбуз. Шерзат весь день был со мной, помогал мне. Я ему предложил пойти домой, но он сказал: "Вы идите, я здесь в магазине наведу порядок и приду".

Я поехал домой один на автомашине Honda. По дороге купил арбуз. Около 21:30 лег спать. Когда спал, около 23:00-23:30 женге Нурбара разбудила меня и сказала, что мне звонит Каржаубай (Нурымов, отец Шерзата Болата - прим. ред.).

Она передала мне трубку. Я поговорил с Каржаубаем. Он мне сказал срочно приходить в магазин. Я спросонья позвонил Шерзату. Так как Каржаубай сказал, что Шерзат с кем-то подрался.

Я дозвонился до Шерзата и спросил, что произошло. Он мне сказал: "Нурканат-ага, я поконфликтовал кое с кем, я его ударил. Приходите срочно, пожалуйста", - зачитала прокурор показания дяди Шерзата Болата.

Далее Нурканат Гайыпбаев сел в машину и приехал один к магазину "Камажай".

"У магазина ходил один парень в шапке. Это был Дархан (подсудимый Аскентай - прим. ред.). Он ссорился с Шерзатом. Я у Шерзата спросил, что произошло. Он сказал, что пришел в магазин за зарядкой, а Дархан грубо разговаривал с отцом. Шерзат видел это, потихоньку взял зарядку и вышел на улицу.

Позже вышел и Дархан на улицу и начал пить пиво. Шерзат подошел к нему и сказал: "Ага, вы почему не уходите? Почему вы так грубо разговариваете с моим отцом?". Он просто спросил. Дархан на это грубо ответил и оскорбил мать, матерился. И Шерзат не выдержал и ударил его", - сообщил в своих показаниях Нурканат Гайыпбаев.

Далее, по его показаниям, он понял ситуацию, подошел к Дархану, спросил, что произошло, как можно разрешить вопрос.

"Предложил решить по-мужски. А он начал угрожать, не слушал. Я ему предложил завтра, на трезвый ум решить все. А он не стал даже слушать и при мне позвонил Нурболу (подсудимому Токтаубаеву - прим. ред.).

Я знаю Нурбола, так как живем в одном ауле. Через 2-3 минуты Нурбол приехал на Golf. Их было двое. За рулем был незнакомый парень. Нурбол, выходя из машины, сказал: "Я - "Хуторской", ты меня знаешь?". Я ему сказал, что меня зовут Нурканат, что живу здесь.

Начали с ним говорить, договорились завтра на трезвую голову поговорить. Я ему сказал, что скажете деньгами, значит деньгами, давайте завтра решим вопрос. Я сказал, что завтра буду здесь.

Нурбол начал спрашивать, что произошло. Я ему объяснил, как Шерзат ударил Дархана. Но Нурбол начал меня материть. Я ему попытался объяснить, что он не прав, попытался успокоить.

Вышел Каржаубай и показал, что не было платежа. Оказывается, Дархан показал Каржаубаю липовый чек и весь конфликт начался из-за этого. Нурбол агрессивно говорил со мной, но я сохранял спокойствие. Нурбол сказал, я сам оплачу все, зашел в магазин и оплатил. Нурболу я тогда сказал приходить завтра.

Нурбол пожал мне руку, сказал "Хорошо" и ушел. То есть Дархан, Нурбол и водитель сели в Golf и уехали", - зачитали показания дяди Шерзата Болата в ходе сегодняшнего судебного заседания.

Затем, по словам мужчины, он, Каржаубай и Шерзат зашли в магазин, Каржаубай закрывал кассу, он дал ключи от Ravon Шерзату и сказал, чтобы тот ехал домой.

"В этот момент вернулись на Golf Дархан, Нурбол и водитель. Нурбол и Каржаубай зашли в магазин, Шерзат стоял на улице, я начал говорить с Дарханом. Рядом был со мной парень-водитель.

Я у Дархана спросил: "Что вам нужно, деньги?. Если хочешь бить, меня бей, не трогай племянника - ему 16 лет всего, маленький, совершил глупость. А Дархан не успокаивался.

В этот момент Нурбол и Каржаубай вышли из магазина - они ругались. Я спросил, что произошло? Каржаубая и Нурбола разнимал Шерзат. В этот момент Каржаубай сказал, что у него в руках нож. Я не понял, кого он имеет в виду, и тогда Каржаубай сказал, что в магазине Нурбол показал ему нож.

Я тогда подозвал Нурбола и начал успокаивать: "Хотите - заплатим, хотите - стол накроем, прошу прощения за братишку. Я просил у него прощения. Но Нурбол позвонил ребятам, сперва Чике, потом Нуркиясу, он все звонил и звонил, я понял, что будет драка, поэтому сказал Шерзату: "Езжай домой, пока жив-здоров". Шерзат уехал на Ravon. Я видел своими глазами, как он сел в машину и уехал. Он хоть и злился, но послушался меня", - огласили в суде показания дяди подростка.

Затем, рассказал мужчина следователю, приехал Чика и вышел из Accent.

"Я ему сказал, что видел его раньше. Он мне сказал: "Я же старый". Я ему сказал: "Самое большее, наверное, чуть за 30. Он улыбнулся и ушел в сторону магазина, открыл дверь магазина и парням, которые стояли за ним сказал: "Делайте", а сам зашел в магазин. И тогда все двинулись в мою сторону.

В этот момент Нуркияс ударил кулаком Ахмета. Ахмет упал и ударился головой об бетон, потерял сознание. Абзал взял его за шиворот и поднял. Я тогда подбежал и разнял их. Выдернул Ахмета, и сказал - это же ребенок, зачем ты его бьешь? Подтолкнул Ахмета и сказал ему: "Беги". Он убежал", - пояснил Нурканат Гайыпбаев.

Далее начали показывать видео со следственного эксперимента, на котором Нурканат Гайыпбаев описал, что происходило возле магазина "Камажай".

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело мужчины. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

В ходе судебного заседания 18 апреля отец погибшего Шерзата Болата Каржаубай Нурымов, давая показания, объяснил, что схватился за нож, думая о самообороне при встрече с "Хуторскими".