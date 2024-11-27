Взыскание морального вреда с Бишимбаева: какое решение приняла апелляция

Сегодня в Астане рассмотрели апелляционную жалобу брата Салтанат Нукеновой по делу Бишимбаева о взыскании с него морального и материального ущерба, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Решением суда первой инстанции частично удовлетворен иск А. о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

С ответчика взысканы понесенные в ходе уголовного дела расходы в сумме 6 877 672 тенге и 10 млн. тенге компенсация морального вреда.

Тем не менее на данное решение истцом подана апелляционная жалоба, в которой ставится вопрос об увеличении суммы компенсации морального вреда до 1 млрд. 500 млн. тенге.

"Из материалов дела следует, что вступившим в законную силу обвинительным приговором ответчик признан виновным в убийстве сестры истца. Брат погибшей заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья и утрате работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд первой инстанции указал, что смерть близкого родственника безусловно оказала негативное влияние на моральное состояние истца и нарушила его личные неимущественные права, и удовлетворил иск частично, исходя из принципов разумности и справедливости.

Коллегия по гражданским делам суда Астаны оставила решение без изменения, апелляционную жалобу истца - без удовлетворения.

Судебные акты вступили в законную силу.

Напомним, брат убитой Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды, взыскал с осужденного Куандыка Бишимбаева материальный и моральный ущерб.

В иске были заявлены также и понесенные расходы по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела.

Позже стало известно, какую сумму просил взыскать с Бишимбаева брат убитой Салтанат Нукеновой. Как оказалось, он просил взыскать с осужденного 1,5 млрд тенге.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили без изменений.