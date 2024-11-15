Где отбывает наказание Бишимбаев, рассказали в КУИС

В КУИС раскрыли информацию о том, в какой колонии отбывает наказание Куандык Бишимбаев, осужденный за убийство Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

Информацию в Комитете раскрыли адвокату семьи Нукеновых Жанне Уразбаховой. Официальным ответом от ведомства она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Как говорится в представленном адвокатом ответе, осужденный Куандык Бишимбаев отбывает наказание в Учреждении №5 Департамента УИС по Акмолинской области, в Степногорске.

Ответ КУИС для Жанны Уразбаховой. Скриншот: www.instagram.com/advokatzhanna

Между тем, ранее на запрос корреспондента NUR.KZ в КУИС не раскрыли информацию о точном местонахождении осужденного.

В ответе лишь сообщили, что "осужденный отбывает наказание, назначенное судом в учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы".

"О месте отбывания осужденного в соответствии с действующим законодательством, уведомлены его близкие родственники. Распорядок дня в учреждении аналогичен для всех содержащихся. Предоставление свиданий и их количество зависят от режима содержания осужденного", - сообщили нам в Комитете.

Недавно информацию об отсутствии в колонии Бишимбаева опубликовал один из YouTube-каналов. В КУИС прокомментировали ситуацию, сообщив, что осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

Позже адвокат Куандыка Бишимбаева рассказал NUR.KZ, где в данный момент находится его подзащитный и об условиях его содержания в колонии.

Также в кулуарах сената депутата Марата Кожаева, который ранее был замглавы МВД, спросили, почему не показывают, как и где сидит осужденный Куандык Бишимбаев, на что Кожаев ответил, что нужно доверять официальным лицам, и осужденный содержится в колонии максимальной безопасности в городе Степногорск.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны.

26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.