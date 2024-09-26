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Эзотерика

Брат убитой Нукеновой взыскал с Бишимбаева материальный и моральный ущерб

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

В суде Астаны рассмотрено дело по иску Айтбека Амангельды о взыскании с Куандыка Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Межрайонным судом по гражданским делам Астаны рассмотрено дело по иску Айтбека Амангельды о взыскании с ответчика Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба столичных судов в Telegram-канале.

Отмечается, что требования мотивированы вступившим в законную силу обвинительным приговором, согласно которому ответчик признан виновным в убийстве сестры истца Амангельды.

"Брат заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца", - говорится в сообщении суда.

В иске заявлены также понесенные расходы по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела.

В суде пояснили, что согласно части 3 статьи 166 УПК, в случае оставления в ходе производства по уголовному делу гражданского иска без рассмотрения, иск может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.

"Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая, что смерть близкого родственника, безусловно, оказала негативное влияние на моральное состояние истца, нарушила его личные неимущественные права, иск судом удовлетворен частично. С ответчика взысканы понесенные по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсация морального вреда в сумме 10 млн тенге", - отмечается в сообщении суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166412-brat-ubitoy-nukenovoy-vzyskal-s-bishimbaeva-materialnyy-i-moralnyy-ushcherb/

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