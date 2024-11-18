Вице-министр Тулеушин ответил, остается ли учредителем "Гастроцентра" и что его связывает с Бишимбаевым

Замглавы МЦРИАП в кулуарах мажилиса сегодня рассказал, является ли он еще собственником "Гастроцентра", где год назад произошло убийство Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Каныш Тулеушин напомнил, что на госслужбу он пришел из бизнеса.

"Инвестировал в различные проекты, включая и этот проект. В этом проекте я, как учредитель, больше не состою. Ни в каких (отношениях с Куандыком Бишимбаевым не состою - прим. ред.), поскольку мы, как все выпускники программы "Болашак", всегда делимся своими проектами, мы регулярно встречаемся. И поэтому, как и все выпускники программы, мы постоянно общаемся.

Это, наверное, единственное, что нас может связывать. Поэтому, еще раз повторюсь, меня в качестве учредителя нет в этом объекте. И в принципе у меня все", - ответил он.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отметил, что о выходе решение возникло задолго до трагедии.

"Мы работу начали, поскольку я планировал переход на госслужбу, поэтому по многим активам мы, как семья, выставляли на продажу, поэтому вопросы по выходу были еще раньше", - пояснил Тулеушин.

Отметим, что Каныш Тулеушин был назначен первым заместителем главы Минцифры в июне прошлого года.

Напомним, 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

Более чем через неделю в "Гастроцентре" расторгли договор аренды с собственниками ресторана, где произошла трагедия. Вывеску BAU демонтировали. Перед этим, 12 ноября, под стражу взяли директора "Гастроцентра" - Бахытжана Байжанова.

Суд над ним и экс-министром начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Недавно один из YouTube-каналов опубликовал информацию об отсутствии в колонии Бишимбаева. Позже выяснилось, что бывший министр отбывает наказание в учреждении №5 Департамента УИС по Акмолинской области, в Степногорске.