Стало известно, какую сумму просил взыскать с Бишимбаева брат убитой Салтанат Нукеновой

Брат Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды, попросил суд взыскать 1,5 млрд тенге с осужденного за ее убийство Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Материалы гражданского дела, решение по которому было вынесено вчера, появились в судебном кабинете на портале Верховного суда. Истцом выступил Айтбек Амангельды, также были привлечены третьи лица - родители Салтанат Нукеновой.

"Истец, уточнив требования, мотивирует их тем, что в связи с потерей близкого человека он и его родители испытывают сильные нравственные страдания, что привело к ухудшению здоровья, потере работоспособности.

Родители Салтанат Нукеновой постоянно находятся в подавленном состоянии, испытывают сильнейшие нравственные страдания: отчаяние, бессонницу, гнев, боль и сильнейшие эмоциональные переживания. Регулярно проходят лечение по состоянию здоровья.

Истцом понесены расходы в рамках рассмотрения уголовного дела, связанные с оплатой юридических услуг, проживанием и перелетом адвокатов. Просит взыскать имущественный вред в размере 8 828 070 тенге, возместить моральный вред в размере 1 500 000 000 тенге", - говорится в материалах дела.

Также в материалах дела говорится о том, что в материальный ущерб включены оплата услуг четырех адвокатов и юридического консультанта, проживание двоих из них в отеле Астаны и их перелет из Алматы в столицу.

Представитель ответчика, то есть, Бишимбаева, в отзыве на иск попросил определить сумму ущерба 1 500 000 тенге, а компенсацию морального вреда от 5 000 000 тенге до 20 000 000 тенге. Однако в суде юрист признал иск частично, попросив взыскать с Бишимбаева только 1,5 млн тенге в качестве материального вреда и 10 млн тенге - морального.

Кроме того, представитель Бишимбаева в отзыве на иск заявил о том, что привлекая пять представителей "истец злоупотребил своим правом, так как, ответчик признавал свою вину в причинении смерти, оспаривал лишь квалификацию".

Между тем, свои требования родители Салтанат Нукеновой о возмещении морального вреда не заявили.

Суд постановил иск удовлетворить частично.

"Взыскать с Бишимбаева Куандыка Валихановича в пользу Амангелді Айтбека сумму материального ущерба в размере 6 877 672 тенге, в счет возмещения морального вреда 10 000 000 тенге, расходы по оплате помощи представителя 1 000 000 тенге, всего взыскать 17 877 672 тенге.

В удовлетворении остальной части иска о взыскании материального ущерба в размере 1 950 398 тенге и и компенсации морального вреда в размере 1 490 000 000 тенге отказать", - говорится в резолютивной части решения суда.

Также с Бишимбаева суд взыскал в доход государства пошлину в размере 70 623 тенге.

Напомним, вчера сообщалось о том, что брат убитой Нукеновой взыскал с Бишимбаева материальный и моральный ущерб.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.