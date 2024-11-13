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Замначальника колонии в Алматинской области задержали в Алматы

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Қазақ тілінде оқу
Полицейский надевает наручники
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В городе Алматы задержан заместитель начальника Учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно, передает NUR.KZ.

Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

"13 ноября 2024 года Управлением досудебного расследования прокуратуры Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель начальника Учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в надзорном органе.

Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Алматинской области произошли несколько резонансных случав.

В начале октября в Талгаре убили 16-летнего Шерзата Болата, а позже подожгли дом его семьи. Изначально в МВД сообщали, что подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Однако позже стало известно о задержании еще одного человека.

На данный момент дело об убийстве подростка расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса: статья 99 "Умышленное убийство", статья 293 "Хулиганство", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления" и статья 434 "Недонесение о преступлении". 

После гибели подростка в Талгаре заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов были освобождены от занимаемых должностей.

Своих постов лишились также аким города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, первый заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и другие.

Позже в Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали появившуюся в Сети информацию о задержании "лидера ОПГ из Талгара". Отмечалось, что он помещен в изолятор временного содержания. 5 ноября в полиции сообщили, что "лидера ОПГ из Талгара" арестовали на два месяца.

Также внимание общественности привлек побег подозреваемого в изнасиловании из изолятора временного содержания в Талгаре. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины. 25 октября мужчину задержали.

Позже замглавы МВД пообещал привлечь виновных в допущении побега подозреваемого к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187033-zamnachalnika-kolonii-v-almatinskoy-oblasti-zaderzhan/

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