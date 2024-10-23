Побег из ИВС в Талгаре: замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности
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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал недавний побег подозреваемого из ИВС в Талгаре, передает NUR.KZ.
"Занимаемся, ищем, задержим. Ищем - это не так просто. Все меры принимаются. Служебное расследование проводим. Все наказаны будут. Дело возбудили по факту халатности. Привлечем к ответственности виновных", - заявил Лепеха.
Побег из ИВС в Талгаре
На днях из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.
В ДП Алматинской области добавили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.
Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.
Также стало известно, что рост беглеца - около 180 сантиметров. Телосложение плотное, волосы темные, стрижка короткая. Мужчина был в черной одежде и обуви.
Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.
По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178027-pobeg-iz-ivs-v-talgare-zamglavy-mvd-poobeshchal-privlech-vinovnyh-k-otvetstvennosti/