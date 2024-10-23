Побег из ИВС в Талгаре: замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал недавний побег подозреваемого из ИВС в Талгаре, передает NUR.KZ.

"Занимаемся, ищем, задержим. Ищем - это не так просто. Все меры принимаются. Служебное расследование проводим. Все наказаны будут. Дело возбудили по факту халатности. Привлечем к ответственности виновных", - заявил Лепеха.

Побег из ИВС в Талгаре

На днях из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

В ДП Алматинской области добавили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.

Также стало известно, что рост беглеца - около 180 сантиметров. Телосложение плотное, волосы темные, стрижка короткая. Мужчина был в черной одежде и обуви.

Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.

По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.