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Побег из ИВС в Талгаре: замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности

Опубликовано:

Бекарыс Қалмырзаев
Бекарыс Қалмырзаев. Фото: instagram.com/police_almobl

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал недавний побег подозреваемого из ИВС в Талгаре, передает NUR.KZ.

"Занимаемся, ищем, задержим. Ищем - это не так просто. Все меры принимаются. Служебное расследование проводим. Все наказаны будут. Дело возбудили по факту халатности. Привлечем к ответственности виновных", - заявил Лепеха.

Побег из ИВС в Талгаре

На днях из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

В ДП Алматинской области добавили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.

Также стало известно, что рост беглеца - около 180 сантиметров. Телосложение плотное, волосы темные, стрижка короткая. Мужчина был в черной одежде и обуви.

Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.

По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178027-pobeg-iz-ivs-v-talgare-zamglavy-mvd-poobeshchal-privlech-vinovnyh-k-otvetstvennosti/

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