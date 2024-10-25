В Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании, сбежавший из ИВС в Талгаре несколько дней назад, передает NUR.KZ со ссылкой ДП региона.

Как сообщили в департаменте полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Теренкара задержан мужчина, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания.

"С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области.

Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи", - сообщили в полиции.

Побег из ИВС в Талгаре

На днях из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.

Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.

По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.

В ДП Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.

Вчера, комментируя произошедшее, замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности.