"Выставлены блокпосты": подозреваемый в изнасиловании сбежал из ИВС в Талгаре

Из изолятора временного содержания в городе Талгар сбежал гражданин, подозреваемый в изнасиловании. Введен план "Сирена", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

"Из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования, гражданин К. В связи с этим введен план "Сирена".

На ключевых маршрутах выставлены блокпосты, и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Вместе с тем для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Отмечается, что ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции.

Летом сообщалось, что один из осужденных сбежал из колонии поселения в Карагандинской области.

В июле прошлого года также сообщалось, что осужденный, выполнявший работу в поселке Долинка в Карагандинской области на прилегающей к административной территории учреждения №31 (средней безопасности), совершил побег.

В Астане прошлой осенью разыскивали осужденного, который сумел сбежать от полиции, когда его везли в изолятор.

Добавим, что согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. То же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в места заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2) и 3) части второй настоящей статьи.