"Это воспитание": глава Минтруда о ситуации в Талгаре после убийства подростка

В кулуарах мажилиса сегодня главу Минтруда и соцзащиты попросили прокомментировать ситуацию в Талгаре после убийства подростка Шерзата Болата, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра труда и соцзащиты Светлану Жакупову спросили, не является ли нынешняя ситуация в Талгаре результатом социальной неустроенности людей и отсутствия внимания государства к региону.

"Я считаю, что мое мнение, наверное, здесь будет неуместно. Во-первых, следствие ведется, и по сообщениям, какую жизнь или какой образ жизни имели как раз-таки нападавшие, они не говорили о социальной, скажем, уязвимости или социальных каких-то нуждах. Понимаете, да? Здесь факт, я повторяю, факт - это воспитание, это общественное порицание такого поведения", - заявила министр.

Напомним, что вчера стало известно о привлечении военных Нацгвардии для охраны улиц в Талгаре.

Убийство подростка в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В ту ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел мужчина за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого тот позвонил своим друзьям. Далее, по словам родных Шерзата, к магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона позже уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника полиции области Серик Шалкаров.

Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных.

Пожар в доме семьи Шерзата

В субботу, 12 октября, горел дом семьи Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану. Полиция круглосуточно дежурит на месте проживания родных погибшего.

К расследованию также подключилась Генпрокуратура.

Отец погибшего Шерзата записал видеообращение к соотечественникам. "Хотел бы обратиться к вам: не хочу, чтобы было кровопролитие", - сказал он и выразил уверенность, что правоохранительные органы решат вопрос в рамках закона.

Позже появилось совместное видеообращение отца погибшего и Айтбека Амангельды, брата Салтанат Нукеновой - они ответили на призывы к митингам, появившиеся в Сети.

Поздним вечером представители МВД и прокуратуры докладывали о ходе расследования факта пожара.