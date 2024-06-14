Дело Бишимбаева: как долго будет длиться апелляция, рассказали в Верховном суде

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина в кулуарах парламента рассказала, как долго будет длиться апелляция по делу Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ.

Назгуль Рахметуллина сообщила, что приговор, вынесенный с участием присяжных, может быть обжалован сторонами. Для этого существует апелляционная инстанция.

"Если они не согласны, конечно, они имеют право обжаловать. Он может быть продлен, но это в тех случаях, когда апелляционные инстанции не успевают рассмотреть. К примеру, адвокаты могут участвовать в определенные дни и так далее. По закону, участие осужденных в суде апелляционной инстанции является обязательным тогда, когда судебное следствие ведется заново. То есть, когда исследуются какие-то дополнительные доказательства. В иных случаях апелляционная инстанция сама решает, есть ли необходимость участия именно осужденных", - заявила она.

Напомним, 13 мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

На днях стало известно о том, что апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. Судебное заседание, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, назначили на 26 июня.