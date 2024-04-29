Судебный процесс по делу Бишимбаева: запись 2-й части трансляции от 29 апреля

В Астане сегодня продолжилось заседание суда по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Судебное следствие завершилось на прошлой неделе, передает NUR.KZ.

Прямой эфир из зала суда вели на официальном YouTube-канале Верховного суда РК.

Отметим что сегодня должны были начаться прения сторон, однако утренняя часть заседания продлилась всего несколько минут – конвой не привез подсудимых. Тогда судья отложила заседание до 14:30.

При этом сегодня после обеда прокурор заявил, что сторона гособвинения просит возобновить судебное следствие в части квалификации в отношении Байжанова.

В итоге судья приняла решение отложить рассмотрение дела на 3 дня – об этом попросили защитники Байжанова, так как прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Также напомним, на предыдущем заседании в суде допросили ясновидящую, которой в день смерти Салтанат звонил Бишимбаев. Перед началом она попросила не транслировать ее показания и провести допрос в закрытом режиме. По словам прокурора, женщина заявила, что на нее оказывается давление, поступают угрозы, она опасается за свою жизнь.

Во время допроса женщина сообщила, что в тот день ей позвонил Бишимбаев и спрашивал у нее насчет Салтанат. По словам ясновидящей, она посоветовала ему вызвать врачей и воспринимала его слова "как пьяный бред". Также она рассказала о разговоре с матерью Бишимбаева.

Помимо этого, в суде была допрошена домработница, которая работала в доме Бишимбаева в Алматы. Она рассказала о ссоре между Бишимбаевым и Нукеновой, которая произошла летом 2023 года в южной столице.

На заседании суда адвокаты потерпевшей стороны решили вернуться к снятым Бишимбаевым на телефон видео с Салтанат Нукеновой в день ее смерти. Подсудимый заявил, что "хотел отомстить" жене.

В конце заседания Бишимбаев и Байжанов ответили на вопрос судьи о признании вины.

Бишимбаев не признал себя виновным в умышленном причинении смерти Нукеновой с особой жестокостью. Но признал, что нанес тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть по неосторожности.

Байжанов, которого обвиняют в укрывательстве преступления, также вину не признал.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.