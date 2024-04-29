Суд над экс-министром Бишимбаевым: запись 1-й части трансляции от 29 апреля

В Астане начинаются судебные прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде выступит сторона обвинения, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание транслировалось в онлайн-режиме на YouTube-канале Верховного суда РК.

Утренняя часть заседания продлилась всего несколько минут: в зале суда не оказалось подсудимых, а без них прения начать было невозможно.

"В конвойной службе возникли неполадки, и подсудимые будут доставлены после 11:00. Главное судебное разбирательство откладывается на 14:30, поскольку, пока конвой приедет, будет уже 12:00 - часа на судебное заседание не хватит. Поэтому судебное заседание будет продолжено в 14.30", - заявила судья Айжан Кульбаева.

Напомним, в прошлую среду, 24 апреля, судья Айжан Кульбаева объявила о завершении судебного следствия и предоставила сторонам время для подготовки к судебным прениям.

На предыдущем заседании в суде допросили ясновидящую, которой в день смерти Салтанат звонил Бишимбаев. Перед началом она попросила не транслировать ее показания и провести допрос в закрытом режиме. По словам прокурора, женщина заявила, что на нее оказывается давление, поступают угрозы, она опасается за свою жизнь.

Во время допроса женщина сообщила, что в тот день ей позвонил Бишимбаев и спрашивал у нее насчет Салтанат. По словам ясновидящей, она посоветовала ему вызвать врачей и воспринимала его слова "как пьяный бред". Также она рассказала о разговоре с матерью Бишимбаева.

Помимо этого, в суде была допрошена домработница, которая работала в доме Бишимбаева в Алматы. Она рассказала о ссоре между Бишимбаевым и Нукеновой, которая произошла летом 2023 года в южной столице.

На заседании суда адвокаты потерпевшей стороны решили вернуться к снятым Бишимбаевым на телефон видео с Салтанат Нукеновой в день ее смерти. Подсудимый заявил, что "хотел отомстить" жене.

В конце заседания Бишимбаев и Байжанов ответили на вопрос судьи о признании вины.

Бишимбаев не признал себя виновным в умышленном причинении смерти Нукеновой с особой жестокостью. Но признал, что нанес тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть по неосторожности.

Байжанов, которого обвиняют в укрывательстве преступления, также вину не признал.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.