"Дадим Салте самой ответить": брат Нукеновой высказался о словах Бишимбаева про ее "роман" с Баталовым

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды в своем Instagram прокомментировал слухи о ее отношениях с бизнесменом Раимбеком Баталовым, передает NUR.KZ.

Ранее в суде было включено видео на телефоне Бишимбаева, на котором он заставляет девушку признаться в том, что у нее была любовная связь с казахстанским бизнесменом Раимбеком Баталовым.

Айтбек отметил, что в суде видео были включены не в хронологическом порядке, поэтому часть, в которой слышен ответ Салтанат, не попала в трансляцию. Брат Нукеновой также отметил, что ему поступает много вопросов, действительно ли Салтанат была в отношениях с Баталовым до встречи с Бишимбаевым.

"Давайте дадим Салте самой на это ответить. Надеюсь это последний раз когда мне приходится говорить об этом и смотреть/слушать эти видеозаписи пыток", - признался Айтбек.

Он отметил, что Раимбек Баталов и его супруга стали также пострадавшими в этом деле.

"То, что в голове у подсудимого, это чисто у него в голове. Вчера, когда мы изучали в суде видео с его телефона, судья ставила видео с конца, поэтому не всем все было понятно.

Поначалу и долгое время Салтанат конкретно отвечает на вопрос, который он бесконечно ей задает и пытается выставить так, как ему нужно", - рассказал Айтбек.

Он включил ролик, на котором слышно, как Салтанат на вопрос Бишимбаева "спала ли она Баталовым?" отвечает "никогда". Он также спрашивает, была ли она его любовницей, на что девушка несколько раз произносит "нет, никогда".

"Клянусь, я клянусь, тебе скажу. Я врать тебе не буду. Не спала", - слышен голос Салтанат в видео.

Айтбек отметил, что решил включить видео, потому что во время трансляции почему-то не было этого слышно. Он добавил, что Бишимбаев по непонятным причинам испытывал неприязнь к Баталову.

"Сам себе придумал свою ревность, сам себе создал мотив. (...) В самом начале своего допроса я пояснял его адвокату, что, если бы Салтанат была жива, то сейчас подсудимый ревновал бы е даже к нему.

Это проблема не в Салтанат, не в третьих лицах, это проблема самого подсудимого. Его страхи, его суждения", - поделился Айтбек.

Отметим, ранее ситуацию комментировал и сам Раимбек Баталов. Он призвал не верить распространяющимся слухам и назвал слова Бишимбаева о связи бизнесмена с Салтанат "откровенным бредом".

А до этого слухи комментировала супруга Баталова Ленара. Она также назвала эти слухи безосновательными и бредовыми.

Напомним, в понедельник, 22 апреля, в суде был исследован телефон Бишимбаева. Судья включила видеофайлы, датированные 9 ноября - днем убийства Салтанат Нукеновой.

На кадрах слышно, как мужчина, голосом, похожим на голос Бишимбаева, требует от Салтанат признаться в интимной связи с другим мужчиной. Девушке приходится поклясться "будущими детьми". На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы.

Видеоролик шокировал адвокатов потерпевшей стороны и довел до слез ее брата - Айтбека Амангельды.

Бишимбаев признался, что сам снимал это видео, и заявил, что таким образом хотел унизить Салтанат.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его обвинили в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.