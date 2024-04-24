Суд над Бишимбаевым: видеотрансляция заседания

В Астане продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

Онлайн-трансляция ведется на официальном YouTube-канале Верховного суда РК.

Напомним, до обеда в суде допросили еще одного свидетеля - ясновидящую, которой в день смерти Салтанат Нукеновой звонил Бишимбаев. Перед началом она попросила не транслировать ее показания и провести допрос в закрытом режиме без участия СМИ. По словам прокурора, женщина заявила, что на нее оказывается давление, поступают угрозы, она опасается за свою жизнь.

Так, на заседании был слышен только ее голос.

"В последние три дня мне стали звонить неизвестные, теперь я хочу обратиться (в полицию - прим. ред.). С разных номеров гадости говорят по телефону, пугают: убьем, туда-сюда. Я не знаю, кто это, какие-то номера, не знаю даже откуда это", - сообщила в ходе выступления в суде ясновидящая.

Во время допроса женщина сообщила, что в тот трагический день ей позвонил Бишимбаев и спрашивал у нее насчет Салтанат. Также она рассказала о разговоре с матерью Бишимбаева.

Во время допроса одна из защитников экс-министра Назкен Кусаинова задавала вопросы повышенным тоном, местами переходящим на выкрики. Судья попросила Кусаинову сбавить тон, сделав замечание. Кроме того, подсудимый Байжанов усомнился сегодня в показаниях ясновидящей.

Также в суде была допрошена домработница, которая работала в доме Бишимбаева в Алматы. Она рассказала о ссоре между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой, которая произошла летом 2023 года в южной столице.

Вчера, 23 апреля, в суде допросили Гульнару Насырбекову, которая 9 ноября приезжала к Бишимбаеву на встречу в ресторан BAU. Она сообщила, что с Бишимбаевым они являются одноклубниками по фитнесу, а также в гольф-клубе.

Свидетель заявила, что за время разговора Бишимбаев выходил раза три и "был в нормальном состоянии". Вместе они находились в общей сложности полтора часа, примерно с 15:30 до 17:00.

Гульнара Насырбекова в своих показаниях также объяснила сообщение с текстом "Ты пахнешь розами", которое в тот день отправила Бишимбаеву.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.