Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых - Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание транслировалось в онлайн-режиме на YouTube-канале Верховного суда.

Напомним, на предыдущем заседании, 18 апреля, судья заявила, что судебное следствие по делу о смерти Салтанат Нукеновой подходит к концу. На этой неделе стороны должны предоставить дополнения к судебному следствию, если они имеются, и перейти к прениям.

Добавим, на прошлой неделе в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в качестве свидетеля выступил врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева - Бахытжан Байжанов.

На заседании зачитали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева - она сделала фото с кровью в его квартире.

Участники судебного заседания сегодня должны были исследовать телефон Куандыка Бишимбаева, однако подсудимый отказался дать суду пароль от своего телефона.

Также стало известно, что имаму, проведшему обряд никах для Бишимбаева и Нукеновой, сделали предупреждение.

А в конце недели сообщалось, что судью, ведущую дело, взяли под охрану - полиция возбудила дело из-за угроз в ее адрес.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.