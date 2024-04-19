Под охрану взяли судью, ведущую суд над Бишимбаевым

Верховный Суд по делу в отношении Бишимбаева и Байжанова сделал заявление: возбуждено уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Департаментом полиции Астаны возбуждено уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой.

"Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера.

Досудебное производство ведется по части 1 статьи 407 УК РК (Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

Судья, обеспечена мерами личной безопасности", — говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

Отмечается также, что в ходе мониторинга интернет-пространства выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 411 УК РК (Клевета в отношении судьи).

В суде напомнили, что закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикаций материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи. Действия, дискредитирующие судебную власть, будут пресекаться.

Добавим, что согласно ч.1 статьи 407 УК РК, вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия — наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также, согласно ч.1 статьи 411 УК РК, клевета в отношении судьи Конституционного Суда Республики Казахстан, судьи или присяжного заседателя в связи с рассмотрением дел или материалов в Конституционном Суде Республики Казахстан, суде — наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, накануне в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в качестве свидетеля выступил врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов.

На заседании зачитали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

Участники судебного заседания сегодня должны были исследовать телефон Куандыка Бишимбаева, однако подсудимый отказался дать суду пароль от своего телефона.

Также стало известно, что имаму, проведшему обряд никах для Бишимбаева и Нукеновой, сделали предупреждение.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.