"Этого не было": экс-супруга Бишимбаева прокомментировала его показания в суде

Экс-супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман прокомментировала показания бывшего мужа, которые он озвучил в понедельник в суде, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте Назым Кахарман в Stories опубликовала ряд видео из зала заседания, где Бишимбаев сегодня давал показания. Под некоторыми из них она оставила свои комментарии.

Так, под видео, где Бишимбаев рассказывает о драке с братом Салтанат Нукеновой, произошедшем 20 марта 2023 года, Назым Кахарман написала: "Опять без конца детей упоминает. Зачем-то обо мне сказал, что я писала Салтанат. Этого не было".

Напомним, сегодня в суде, в ходе своих показаний, Куандык Бишимбаев рассказал, что 20 марта 2023 года между ним и Салтанат Нукеновой произошла первая крупная ссора - и она отправила фото с синяками брату.

"Это был предпраздничный день. Многие мои партнеры уезжают в отпуска - и весь день у меня были встречи, потому что люди 20-21-го улетают.

Потерпевший (брат Нукеновой, Айтбек Амангельды - прим. ред.) говорит, что она была дома и у нее были остатки синяков. Ничего на ней не было. 20 марта на ней ничего не было. Дети мои были дома, они были вместе с Салтанат. Я до позднего вечера проводил встречи, она звонила каждый час по видеозвонкам", - отмечал в своих показаниях Бишимбаев.

Вечером того же дня, по словам подсудимого, Нукенова спустилась к его родителям и написала Бишимбаеву, что уходит от него.

"Я возвращаюсь пока домой - мне звонит потерпевший (Айтбек Амангельды - прим. ред.). Салтанат, оказывается, уже ушла, закрылась у родителей, оставила детей моих с открытой дверью. Они уже взрослые, но все равно.

Ждал потерпевшего на улице: мы, видимо, разминулись… я поднимаюсь. Не было никакого разговора: он просто взял мой кухонный нож, и как только я открыл дверь, он на меня налетел в прихожей. У меня шрам на руке, он меня чуть не убил там.

Я переживал за детей. Он сказал, что мы подрались. Ничего мы не дрались: я хотел выбить у него нож и посмотреть, что с моими детьми. Я еле-еле выбил нож у него и побежал к дочери: она напугана. Я побежал искать сына: забежал в его комнату - он испуганный лежит под одеялом", - поделился своей версией событий того дня Куандык Бишимбаев.

Вместе с тем экс-супруга Бишимбаева поделилась скриншотами переписки, по всей видимости, одного из ее детей с погибшей Салтанат Нукеновой. Сообщения датированы 21 марта. Также, судя по изображению, пользователь позже пытался позвонить абоненту.

Скриншот переписки: instagram.com/nazymkakharman

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Куандык Бишимбаев сегодня выступил в суде. Он сказал, что "не рассчитывает на прощение", отметив, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

На судебном процессе мать погибшей Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Сегодня Куандык Бишимбаев также рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Рассказал он и о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.

Был озвучен и момент, когда Бишимбаев, судя по показаниям, требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. Он также рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат и заявил, что поднимал руку на Нукенову всего пару раз, и не считает "побои систематическими".