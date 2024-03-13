В Генпрокуратуре разъяснили свое заявление по делу Бишимбаева

Замгенпрокурора Асета Чиндалиева сегодня в кулуарах мажилиса попросили разъяснить вчерашнее заявление госоргана по делу Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что вчера, пока в Астане шло предварительное слушание по делу Куандыка Бишимбаева и его брата, Генпрокуратура обратилась к "гражданам и представителям СМИ", напомнив о "недопущении вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме".

Чиндалиев объяснил журналистам, что заявление было опубликовано с призывом не выдавать ложную информацию по делу и не искажать факты.

По его словам, дезинформации по делу пока не было, но заявление все же решили дать для предупреждения подобных фактов.

"Заявление идет для того, чтобы не было ложной информации. Может какой-то факт будет изменен. (…) Вы же понимаете, что любое слово не так сказанное может (исказить информацию – прим. ред.) (…) Поэтому я вас призываю, чтобы таких фактов не было. Это просто предупреждается, я не говорю, что есть такие факты", – заявил Чиндалиев.

Он добавил, что журналисты имеют право писать обо всем, что происходит на процессе.

Напомним, вчера завершилось предварительное слушание по громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Главное судебное разбирательство начнется 27 марта, первое слушание пройдет в закрытом режиме из-за отбора присяжных.

Отметим, что суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева о проведении суда с участием присяжных, при этом оставив без удовлетворения почти все остальные ходатайства.

Также сегодня Асет Чиндалиев отвечал на вопрос о том, есть ли вероятность того, что по делу Куандыка Бишимбаева может произойти подкуп присяжных.

Первое предварительное слушание по делу экс-министра Бишимбаева состоялось в понедельник.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также сообщалось, что Куандык Бишимбаев ходатайствовал о проведении суда с участием присяжных. Адвокат Джохар Утебеков рассказывал, что собой представляет такой суд.