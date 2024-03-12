Почти все ходатайства стороны защиты отклонили: о чем просили адвокаты Бишимбаева

Суд Астаны озвучил решения по ходатайствам защиты в деле Куандыка Бишимбаева. Удовлетворено лишь требование вручить копию обвинительного акта адвокатам его брата, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно ходатайств стороны защиты в деле Куандыка Бишимбаева приняты такие решения:

Суд считает, что в удовлетворении ходатайства защитников о возврате уголовного дела прокурору, о прекращении уголовного преследования в отношении Бишимбаева, о переквалификации деяния Бишимбаева следует отказать.

Суд считает, что ходатайство защитников о признании недопустимыми в качестве доказательств документы и фактические данные и исключении их из доказательств заявлено преждевременно и в его удовлетворении следует отказать.

Ходатайство защитников о назначении повторной экспертизы, криминалистических исследований, средств компьютерной технологии и мобильных устройств Нукеновой подлежит также оставлению без удовлетворения.

Ходатайство о вызове на допрос свидетелей в ресторане Бао судья также посчитал преждевременным и отказал в его удовлетворении.

Ходатайство стороны защиты на продление запроса Погранслужбы КНБ по вопросам пересечения границы, о направлении запросов в банки по счетам Бишимбаева и Нукеновой, о проверке факта нахождения в психиатрическом учете отца Нукеновой подлежит отказу, поскольку на данном этапе ходатайства также заявлены преждевременно.

Ходатайство о вызове в суд указанных им лиц в качестве свидетелей суд считает необходимым оставить без удовлетворения, поскольку большинство свидетелей указаны в списке и подлежат допросу в суде.

Обстоятельств для прекращения либо приостановления по делу не имеется.

Однако суд обязал прокурора вручить копию обвинительного акта защитникам подсудимого Байжанова.