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Почти все ходатайства стороны защиты отклонили: о чем просили адвокаты Бишимбаева

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Зал суда
Зал суда. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Суд Астаны озвучил решения по ходатайствам защиты в деле Куандыка Бишимбаева. Удовлетворено лишь требование вручить копию обвинительного акта адвокатам его брата, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно ходатайств стороны защиты в деле Куандыка Бишимбаева приняты такие решения:

  • Суд считает, что в удовлетворении ходатайства защитников о возврате уголовного дела прокурору, о прекращении уголовного преследования в отношении Бишимбаева, о переквалификации деяния Бишимбаева следует отказать.
  • Суд считает, что ходатайство защитников о признании недопустимыми в качестве доказательств документы и фактические данные и исключении их из доказательств заявлено преждевременно и в его удовлетворении следует отказать.
  • Ходатайство защитников о назначении повторной экспертизы, криминалистических исследований, средств компьютерной технологии и мобильных устройств Нукеновой подлежит также оставлению без удовлетворения.
  • Ходатайство о вызове на допрос свидетелей в ресторане Бао судья также посчитал преждевременным и отказал в его удовлетворении.
  • Ходатайство стороны защиты на продление запроса Погранслужбы КНБ по вопросам пересечения границы, о направлении запросов в банки по счетам Бишимбаева и Нукеновой, о проверке факта нахождения в психиатрическом учете отца Нукеновой подлежит отказу, поскольку на данном этапе ходатайства также заявлены преждевременно.
  • Ходатайство о вызове в суд указанных им лиц в качестве свидетелей суд считает необходимым оставить без удовлетворения, поскольку большинство свидетелей указаны в списке и подлежат допросу в суде.
  • Обстоятельств для прекращения либо приостановления по делу не имеется.

Однако суд обязал прокурора вручить копию обвинительного акта защитникам подсудимого Байжанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067174-pochti-vse-hodataystva-storony-zaschity-otklonili-o-chem-prosili-advokaty-bishimbaeva/

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