Убийства Салтанат Нукеновой и 5-летней девочки взял под личный контроль Токаев

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали дал интервью, в котором рассказал о чем строго предупредил Касым-Жомарт Токаев глав МВД, Генпрокуратуры и Верховного суда, передает МИА "Казинформ".

"Глава государства взял под личный контроль резонансные убийства пятилетней девочки в Туркестане и Салтанат Нукеновой в Астане, а также поставил конкретные задачи перед правоохранительными органами.

Президент строго предупредил министра внутренних дел Ержана Саденова, генерального прокурора Берика Асылова, председателя Верховного Суда Асламбека Мергалиева о необходимости предотвращения фактов насилия в отношении женщин и детей", – заявил Берик Уали.

Также пресс-секретарь главы государства рассказал о том, что сделал президент за 2023 год и как он планирует встречать новый 2024 год.

Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области

Напомним, 13 июля этого года с заявлением о пропаже 5-летней дочери в полицию обратилась жительница Сарыагашского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемого водворили под стражу.

Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии. Пресс-служба главы государства отметила, что правоохранительными органами проводится расследование. Установлен подозреваемый. По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в текущем году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии. Также Касым-Жомарт Токаев посчитал важным рассмотреть законность вынесенного приговора.

Между тем в Туркестанском областном суде объяснили, почему подозреваемый в убийстве девочки ранее был приговорен лишь к условному сроку за причинение тяжкого вреда здоровью.

В итоге мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка, его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев - он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

На прошлой неделе официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

К слову, адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.