Где и как Токаев встретит Новый год, рассказал его пресс-секретарь

Сегодня пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, где и как Касым-Жомарт Токаев встретит Новый год, передает МИА "Казинформ".

"Как вы знаете, глава государства не отмечает свой день рождения. В этом году он совершил государственный визит в Китай, несмотря на то, что он пришелся на его юбилей. Новый год Касым-Жомарт Кемелевич, как и все мы, встречает у себя дома, за столом, вместе со своей семьей", – рассказал Берик Уали.

Сегодня также пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали высказался об итогах 2023 года и рассказал, какие важные решения принял глава государства в этом году.

Напомним, что в свой день рождения президент РК отправился в Китай с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина.

Добавим, что ранее Берик Уали занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана с марта 2019 года по март 2022 года. После освобождения от должности был назначен председателям правления АО "Агентство "Хабар".

В сентябре Берик Уали вновь был назначен советником и пресс-секретарем президента РК.