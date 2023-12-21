"Не могу сказать, что все готово": на какой стадии находится дело Бишимбаева, рассказали в МВД

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сегодня в кулуарах сената рассказал, на каком этапе находится дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, когда дело Куандыка Бишимбаева направят в суд.

"Скоро должно закончиться (расследование – прим. ред.). Экспертиза как будет закончена, то будет направлено в суд. Не могу сказать, что все готово. Как только все будет закончено, то сначала еще нужно передать материалы двум сторонам для ознакомления. На это тоже нужно время", – заявил он.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

При этом на прошлой неделе журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви.

Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.