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Отец Салтанат Нукеновой написал письмо Токаеву и попросил проверить имущество семьи Бишимбаева

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Салтанат Нукенова с отцом
Салтанат Нукенова с отцом. Фото: instagram.com/aitym

Отец Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают экс-министра Бишимбаева, написал обращение к Токаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-страницу брата Салтанат.

Амангельды Нукенов поблагодарил президента за контроль над соблюдением законности в расследовании дела об убийстве Салтанат. Однако сейчас, по словам мужчины, у родных Салтанат вновь возникла необходимость обратиться к главе государства как к гаранту конституционных прав и неотвратимости наказания.

"Родственники подозреваемого открыто озвучивают нам, что их связи и финансовое состояние позволят в очередной раз избежать наказания. У нас складывается небезосновательное устойчивое мнение, что сейчас, возможно, его близкие родственники, возможно, мать Нурлыбекова Альмира Балтабаевна будет предпринимать все методы и рычаги, в том числе используя денежные средства, чтобы ее сына освободили и увели от уголовного наказания, поскольку, будучи учредителем ряда компаний, а также владея несколькими коммерческими объектами, она имеет огромные финансовые возможности", - говорится в письме Нукенова президенту.

Нукенов заявил, что Бишимбаев зарегистрировал добытое незаконным путем имущество на подставных лиц и родственников, а именно на свою мать. При этом в письме отмечается, что сама Альмира Нурлыбекова отрицает все обвинения в коррупции.

"По словам матери коррупционера и убийцы супруги Альмиры Нурлыбековой, она заняла деньги своему сыну и якобы у нее имеются подтверждающие бумаги. Отсюда возникает вопрос: откуда у Нурлыбековой А. имеются такие большие деньги (миллиарды тенге) и столько объектов коммерческой недвижимости, люксовых автомобилей, общая стоимость которых выводит ее в топ долларовых миллионеров?

Смеем предположить, что все имущество Нурлыбековой А. приобретено за коррупционные деньги Бишимбаева К., который украл их у народа", - заявил отец Салтанат.

В связи с этим Амангельды Нукенов обратился к Токаеву и попросил главу государства поручить Департаменту экономических расследований провести проверку и установить источник происхождения имущества, принадлежащего Нурлыбековой Альмире и близким родственникам Бишимбаева.

Если подтвердится незаконное происхождение имущества семьи Бишимбаева, Нукенов просит поставить вопрос о конфискации всего имущества, добытого преступным путем, в пользу государства.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

"Судмедэкспертиза обычно делается со всеми сопутствующими гистологическими и другими экспертизами в течение одного месяца. Все необходимые биометрические материалы были взяты. Будет подготовлена экспертиза", – отметил он.

Позже генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на заседании Координационного совета РК, прокомментировал дело об убийстве Салтанат Нукеновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048639-otets-saltanat-nukenovoy-napisal-pismo-tokaevu-i-poprosil-proverit-imuschestvo-semi-bishimbaeva/

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