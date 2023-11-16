Дело Бишимбаева: фейковый комментарий Токаева распространился в Сети

На фоне громкого дела по убийству жены Куандыка Бишимбаева в соцсетях стала распространяться картинка с цитатой президента Токаева. Сообщение оказалось фейковым, сообщает Stopfake.kz.

На сайте отмечается, что к рассылаемой в соцсетях и мессенджерах картинке имеется подпись, что таким образом президент Казахстана "прокомментировал скандальное дело, в котором замешан бывший министр". Этот комментарий, как отмечают фактчекеры, ненастоящий.

"Ничего похожего на высказывание из распространяемого сообщения он не говорил. Этот комментарий - фальшивка", - отмечается на сайте.

Первоисточником фейкового сообщения оказался сатирический Instagram-паблик Qazinform24.

Стоит отметить, что Касым-Жомарт Токаев уже высказался по громкому делу, связанному с убийством жены Бишимбаева. 15 ноября он провел консультации с главами правоохранительных органов и поручил держать на особом контроле дело об убийстве жены экс-министра Бишимбаева.

Президент отметил, что "закон должен быть един для всех".

Гибель супруги Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

Ранее стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взят и директор "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова, - его подозревают в укрывательстве преступления.

Тем временем родные Салтанат требуют привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела - по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".