Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ее имя не называли": почему Алию Назарбаеву не привлекли по делу "Оператора РОП", ответили в Антикоре

Опубликовано:

Алия Назарбаева
Алия Назарбаева. Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

На брифинге Антикора сегодня ответили, почему Алию Назарбаеву не привлекли по делу об "Операторе РОП", хотя в суде на нее указывали как на конечного бенефициара, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ходе проведения расследования никто из участников процесса не называл причастность данного лица к "Оператору РОП", в связи с чем расследование проводилось в отношении лиц, которые были в тот момент подозреваемыми.

Во время судебного процесса – возможно (называлось имя – прим. ред.). Еще раз – при проведении расследования иные фамилии не назывались. Точку в любом уголовном процессе ставит суд – суд в данном деле точку поставил. Комментировать приговор суда мы не уполномочены", – заявил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

Напомним, что второй суд по делу об "Операторе РОП" недавно закончился в Астане. Это был отдельный процесс с участием экс-учредителя компании Шнар Муктаровой, которую с помощью Интерпола экстрадировали из Дубая – ее приговорили к 7 годам условно.

Другим виновным по делу "Оператора РОП" приговор вынесли этим летом – были осуждены руководитель компании и бывший вице-министр экологии.

Дело "Оператора РОП"

Напомним, в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

Отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

19 января работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации – АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Вскоре началось расследование в отношении экс-гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

Позже депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований. Через некоторое время в Генпрокуратуре заявили, что Алия Назарбаева по делу "Оператора РОП" не допрашивалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047057-ee-imya-ne-nazyvali-pochemu-aliyu-nazarbaevu-ne-privlekli-po-delu-operatora-rop-otvetili-v-antikore/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.