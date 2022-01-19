Работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане прекращена

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Правительство Казахстана приняло постановление в отношении "Оператора РОП", о котором ранее высказывался президент. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 18 января 2022 года правительство Республики Казахстан приняло постановление "О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".

Деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства.

Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации – АО "Жасыл даму".

Напомним, в ходе своего выступления в мажилисе от 11 января президент страны высказался о работе "Оператора РОП": Токаев заявил, что она "вызывает много вопросов" и поручил правительству прекратить деятельность компании по утильсбору.

Позже министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане появится государственный оператор для работы по утильсбору, также будут пересмотрены коэффициенты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951854-rabota-operatora-rop-po-utilsboru-v-kazahstane-prekraschena/