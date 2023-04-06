Алию Назарбаеву просят допросить по уголовному делу "Оператора РОП"

Алия Назарбаева. Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

В Астане на предварительном слушании по делу "Оператора РОП" адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить Алию Назарбаеву, передает корреспондент NUR.KZ.

На скамье подсудимых по делу о хищениях в ТОО "Оператор РОП" находятся бывший замминистра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, бывший председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев, бывший финдиректор Рустам Темирбек и бывший гендиректор компании Светлана Коротенко.

Адвокат подозреваемой Коротенко заявила ходатайство о возвращении этого уголовного дела на дополнительное расследование и привлечении к ответственности учредителя ТОО "Оператор РОП" Алии Назарбаевой – по утверждению защитника, это она принимала решения о расходовании средств.

"Она (Назарбаева - прим. ред.) у нас в деле никак не проходит. Ни в каком статусе. Хотя мы неоднократно просили ее допросить. Органы обвинения никаких мер не предпринимают", - заявил защитник.

Сама Коротенко сравнила материалы дела с книгой о Гарри Поттере, в которой "все знают имя, но никто его не называет".

Дело "Оператора РОП"

Деятельность ТОО "Оператор РОП" в начале 2022 года поручил прекратить президент Касым-Жомарт Токаев – он заявил, что компания вызывает много вопросов.

В январе прошлого года были задержаны бывший замминистра экологии Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Кумаргалиев. Сообщалось, что их задержали за совершение коррупционных преступлений.

Вскоре началось расследование в отношении гендиректора "Оператора РОП" - заявлялось о возможных хищения денег путем завышения утильсбора для авто в Казахстане.

1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". Тогда же, в апреле прошлого года, в Антикоре заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге.

Летом 2022 года стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015760-aliyu-nazarbaevu-prosyat-doprosit-po-ugolovnomu-delu-operatora-rop/