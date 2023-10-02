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Допрашивали ли Алию Назарбаеву по делу "Оператора РОП", ответили в Генпрокуратуре

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Алия Назарбаева
Алия Назарбаева. Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

Алию Назарбаеву не допрашивали по делу "Оператора РОП". В надзорном органе также высказались по ее статусу в данном деле, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Как известно, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 3 июля 2023 года к различным срокам наказания осуждены Примкулов, Кумаргалиев, Коротенко и Темирбек за хищения денежных средств и злоупотребления должностными полномочиями с ТОО "Оператор РОП", – напомнили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также отметили, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 22 сентября приговор оставили без изменения.

"В рамках данного дела (Алия – прим. ред.) Назарбаева не допрашивалась, соответственно, по отношению к ней органом уголовного преследования какой-либо статус не избирался", – говорится в комментарии ГП.

Ранее замгенпрокурора рассказал, было ли обращение в надзорный орган по поводу Алии Назарбаевой.

Дело "Оператора РОП"

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

19 января работу "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане прекратили, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передали госорганизации АО "Жасыл даму".

Стартовало расследование в отношении бывшего гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

В начале апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" планировали похитить 180 млрд тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

В июле в Астане вынесли приговор по делу ТОО "Оператор РОП".

На днях в столице прошло слушание по апелляционной жалобе по делу "Оператора РОП". Прокурор попросила оставить приговор суда без изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039121-doprashivali-li-aliyu-nazarbaevu-po-delu-operatora-rop-otvetili-v-genprokurature/

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