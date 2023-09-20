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"Является конечным бенефициаром": депутат указал на роль Алии Назарбаевой в деле "Оператора РОП"

Опубликовано:

Алия Назарбаева
Алия Назарбаева. Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

Депутат мажилиса Ерлан Саиров на заседании по противодействию коррупции заявил, что конечным бенефициаром в деле "Оператора РОП" является Алия Назарбаева, текст выступления депутата опубликован в официальном Telegram-канале партии Amanat.

Как отметил Ерлан Саиров, в ходе своей работы Совет по противодействию коррупции акцентирует внимание не только на проблемах регионов, но и на резонансных вопросах, которые широко обсуждаются в обществе. По этому поводу председатель Совета обратил внимание на вопрос, связанный с оператором РОП.

"Справедливый Казахстан зиждется на правде и строгом соблюдении закона. Все должно быть в соответствии с законом. Как мы все знаем, ряд руководителей так называемого оператора РОП недавно были привлечены к уголовной ответственности.

В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса.

Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность", - сказал мажилисмен.

Депутат подчеркнул, что этот вопрос будет находиться на контроле Совета, а соответствующее письмо будет направлено в Генеральную прокуратуру.

Дело "Оператора РОП"

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

Тогда отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

19 января работу "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане прекратили, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей – передали госорганизации АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший заместитель министра экологии Ахметжан Примкулов и руководитель ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Также стартовало расследование в отношении бывшего гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

В начале апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" планировали похитить 180 млрд тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Муктарову объявили в розыск. А 5 июля Антикор сообщил, что Муктарова задержана в ОАЭ.

За несколько дней до этого в Астане вынесли приговор по делу ТОО "Оператор РОП" – были осуждены бывшие руководители компании, а также экс-глава Минэкологии.

Позже Шнар Муктарову экстрадировали из ОАЭ. Она подозревается в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037417-deputat-svideteli-ukazali-chto-konechnym-benefitsiarom-operatora-rop-yavlyaetsya-aliya-nazarbaeva/

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