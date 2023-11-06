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30 лет независимости Казахстана

"Оказала интимные услуги": стало известно, какой подарок преподнес Боранбаеву его племянник

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Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Кайрат Боранбаев вышел на свободу. Но пока он был в тюрьме, ему незаконно предоставляли возможность пользоваться телефоном и праздновать день рождения с алкоголем, передает сайт телеканала КТК.

"Осужденный Кайрат Боранбаев, которому следует к месту отбывания наказания по месту жительства самостоятельно. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибывания в службу пробации для постановки на учет. И ведется пробационный контроль, куда направляются также характеризующие его материалы", – сообщил заместитель начальника ДУИС по Акмолинской области Берик Бакулин.

Журналисты телеканала сообщили, что пока Боранбаев находился в тюрьме, ему незаконно предоставляли возможность пользоваться мобильным телефоном и праздновать день рождения с употреблением спиртных напитков.

По данным телеканала, все это стало возможным после того, как племянник бизнесмена дал взятку, за что был приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

"22 сентября 2022 года в 20:40, исполняя преступные планы, при конвоировании Боранбаева К.С. из здания АФМ в СИЗО отклонился от маршрута следования и остановился недалеко от кафе "Нұр", расположенного по шоссе Алаш города Астаны, совершая незаконные действия в пользу взяткодателя Боранбаева А.Т., а именно предоставил возможность Боранбаеву встретиться с оказывающей интимные услуги, а также отпраздновать день своего рождения с употреблением спиртных напитков.

Свидетель показала, что 22 сентября 2022 года в вечернее время Боранбаев А.Т. организовал встречу с Боранбаевым К.С. Они встретились в джипе черного цвета. Она оказала интимные услуги за денежное вознаграждение", – говорится в материалах дела.

Источник: КТК

Напомним, в конце октября Абилхана Боранбаева осудили за коррупционное правонарушение. Его обвиняли в даче взятки должностным лицам.

А сегодня Кайрат Боранбаев вышел на свободу.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники" - соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак - также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В середине октября стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

В прошлом месяце сообщалось, что Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане. А позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

В октябре мы рассказывали, какие еще активы Боранбаева вернули государству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044406-okazala-intimnye-uslugi-stalo-izvestno-kakoy-podarok-prepodnes-boranbaevu-ego-plemyannik/

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