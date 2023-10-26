Абилхана Боранбаева осудили за коррупцию

Абилхана Боранбаева осудили за коррупционное правонарушение. Его обвиняли в даче взятки должностным лицам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается на , 19 октября 2023 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении Б. по факту дачи взятки должностным лицам (часть 2 статьи 367 УК) и в отношении Қ. по факту получения взятки должностным лицом - сотрудником правоохранительного органа (часть 3 статьи 366 УК).

"Б. передавал старшему оперуполномоченному Қ. и Ш. (дело прекращено в связи со смертью во время следствия) взятку в общей сумме более 1,6 млн тенге. В свою очередь Қ. и Ш. в группе лиц по предварительному сговору получили взятку и при конвоировании следственно-арестованного Б. незаконно предоставляли ему возможность не процессуального контакта с третьими лицами посредством мобильной связи, встреч, празднования дня рождения с употреблением спиртных напитков", - сообщается на странице суда.

Отмечается, что прокурор просил назначить подсудимому Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, а подсудимому Қ. - наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Сторона защиты просила Б. и Қ. назначить наказание в виде штрафа с применением части 4 статьи 55 УК (ниже низшего предела).

В суде сообщили, что вина подсудимых доказана показаниями подсудимых, свидетелей, выписками банковских сведений, очными ставками, заключениями экспертиз, видеозаписями наружных видеокамер, протоколом осмотра места происшествия и другими материалами уголовного дела.

"Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами Б. суд признал наличие четырех малолетних детей, признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения и изобличению других соучастников уголовного правонарушения, а в отношении Қ. признал наличие троих малолетних детей, признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств подсудимых судом не установлено", - рассказали в суде.

Суд признал Б. виновным и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Также ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Қ. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Приговор не вступил в законную силу.

Между тем корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе горсуда Астаны подтвердили, что речь в релизе суда идет о племяннике Кайрата Боранбаева - Абилхане.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

Также в позапрошлую пятницу стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

При этом в начале прошлой недели Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

На прошлой неделе мы писали о том, какие еще активы Боранбаева вернули государству.

Также сообщалось, что Боранбаеву изменили наказание и выпустили из колонии.