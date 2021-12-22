Жестокое убийство девушки, стрельба в Акбулаке и арест ресторатора: самые громкие уголовные дела 2021 года

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В 2021 году казахстанцев шокировало жестокое убийство 19-летней Аяжан Едиловой. Помимо этого люди сочувствовали семьям полицейских, погибших во время стрельбы в Акбулаке и обсуждали, насколько справедливым было наказание для хирурга, которого признали виновным в смерти пациентки. Редакция NUR.KZ вспоминает самые громкие уголовные дела уходящего года в Казахстане.

Убийство Аяжан Едиловой

22 марта стало известно о том, что 19-летняя жительница Алматы Аяжан Едилова вышла с работы и не вернулась. Несколькими днями позже департамент полиции Алматы сообщил, что пропавшая девушка найдена убитой, а подозреваемый задержан. Им оказался житель Туркестанской области 1993 года рождения.

Родные девушки раскрыли страшные подробности ее смерти и рассказали, что Аяжан была убита с особой жестокостью. Ее тело было расчленено. По словам родственников, они не были на 100% уверены, что это именно Аяжан, поскольку некоторые ее вещи так и не были найдены.

Аяжан Едилова. Фото: instagram.com/edilovaaiazhan

26 марта стало известно, что делом занимается Служба специальных прокуроров. Адвокат потерпевшей стороны Кадыржан Галымжанулы рассказал, что в ходе расследования было проведено 25-30 экспертиз.

20 октября дело поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы. Во время предварительного слушания по делу подсудимый отказался от права рассмотрения дела судом присяжных. Дело рассматривается единолично судьей в закрытом режиме.

Жестокое убийство из-за ссоры

В начале 2021 года произошло жестокое убийство 20-летнего парня в Нуринском районе Карагандинской области. Молодой человек был сиротой. Его родственники, которые занимались похоронами, рассказали, что часть его головы была размозжена ударами молотка. Тело парня нашли в подвале.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, 24-летний подозреваемый добровольно сдался полиции. Он сообщил, что трагедия произошла в доме его сестры. Между ним и убитым произошла словесная ссора, которая перетекла в драку.

Убийство из-за 8 млн тенге

Трагедия в селе Каламурт Сайрамского района Туркестанской области произошла в начале весны. 25-летний парень вышел вечером из дома, чтобы встретиться с приятелем, но больше живым родные его не увидели.

Брат погибшего рассказал, что молодой человек должен был встретиться со своим знакомым, который задолжал ему около 8 млн тенге. Мужчина утверждает, что его брата жестоко избили, а тело закопали под гравием. У покойного остались беременная жена и пятимесячный ребенок. Близкие погибшего подозревают, что к убийству причастен не один человек.

В полиции сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержан один подозреваемый. Сначала он категорически отрицал свою причастность к убийству, но под тяжестью неопровержимых улик сознался в содеянном.

Стрельба в ЖК "Бухар Жырау"

24 апреля неизвестный мужчина открыл стрельбу, предположительно, из охотничьего ружья, возле ЖК "Бухар Жырау" в Алматы. Был ранен охранник этого жилого комплекса. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

После этого стрелок забаррикадировался в одной из квартир этого же ЖК. Он отказался вступать в переговоры и отстреливался от полицейских. Спецоперация длилась несколько часов, после чего мужчина выпрыгнул из окна.

Позже стало известно, что мужчина, открывший стрельбу, занимался реставрацией и продажей диванов. Конфликт с охранником произошел из-за диванов, которые мужчина оставил в холле и не убирал на протяжении двух месяцев, несмотря на жалобы соседей. Также соседи рассказали о том, что мужчина плевал в лицо консьержкам и не давал детям играть во дворе.

Приговор для пластического хирурга

В июле суд № 2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор по делу, которое было заведено почти три года назад. В октябре 2018 года пациентка хирурга Дмитрия Писарева пришла к нему на операцию по подтяжке кожи и скончалась на операционном столе. Это не первый случай операции, повлекшей смерть пациентки, в практике Писарева.

В 2016 году скончалась другая его пациентка. Врач был осужден по данному делу, но наказания так и не понес из-за истекшего срока давности. Тогда врачу запретили проводить операции и лишили его лицензии.

Дмитрий Писарев. Фото: instagram.com/plastic_doctor_almaty

Суд над Дмитрием Писаревым начался в июне 2021 года, почти через три года после смерти его пациентки Лауры Избасаровой в октябре 2018 года. В июле был оглашен приговор. Судья Роман Селицкий частично удовлетворил иск потерпевшей стороны и назначил Писареву взыскание морального вреда в адрес матери Лауры Избасаровой в размере 8 млн тенге.

Арест Алмаса Абдыгаппарова

В конце июля известного ресторатора, основателя Parmigiano Group Алмаса Адыгаппарова арестовали в Алматы по подозрению в хищении почти миллиона долларов. Заявление на предпринимателя подал руководитель ТОО "AV Construction", в котором Абдыгаппаров числился заместителем директора.

Супруга Абдыгаппарова, Ольга, заявила, что ее муж порядочный человек и никогда бы не похитил деньги у партнера. Она несколько раз публично обращалась к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой обратить внимание на дело ее мужа.

В своих заявлениях она не раз упоминала о том, что по ее мнению, ее имущество было арестовано незаконно, а также о якобы фактах вымогательства со стороны сотрудников правоохранительных органов. Руководитель департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал о том, что по этому факту будет подан иск в гражданском порядке по защите чести, достоинства и деловой репутации.

Алмас Абдыгаппаров. Фото: instagram.com/almas_abdygapparov

Казахстанские бизнесмены в социальных сетях встали на защиту Алмаса Абдыгаппарова и высказались, что уголовное дело в его отношении "похоже на рейдерский захват".

Стрельба в Акбулаке

В сентябре житель микрорайона Акбулак в Алматы открыл стрельбу по судебным исполнителям и участковым инспекторам полиции, которые пришли к нему домой, чтобы изъять имущество по решению суда.

Пять человек получили смертельные ранения и скончались. Погибли двое участковых, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг. Задержание преступника произошло без стрельбы, так как в доме находились женщины и дети.

Момент захвата стрелка попал на видео.

Полицейские на месте происшествия. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Подозреваемый был помещен в ИВС, оружие было изъято. По данному факту было заведено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Нападение на представителей власти". Супруга стрелка сообщила, что ее муж совершил ошибку, но "судебный исполнитель толкнул его на это намеренно". По ее словам, банк отобрал бизнес у ее супруга. Семья пыталась продать салон красоты, который покрывал заем в пять раз, но оценка была занижена.

В палате частных судебных исполнителей Алматы рассказали, какая судьба ждет дом, из-за которого произошла стрельба. Процесс исполнения решения суда продолжится, но перед этим наследники погибшего нового владельца дома должны будут вступить в свои права.

Убийство 17-летней девушки в Семее

В ноябре 17-летняя школьница из Семея вышла из дома на прогулку и не вернулась. С заявлением в полицию 13 ноября обратилась ее мать. По версии следствия, девушку убил молодой человек, с которым она встречалась.

Подозреваемого уже задержали. По словам родных погибшей, он задушил девушку шнуром от телефонной зарядки, вещи сжег, а тело выбросил в реку. После преступления юноша играл роль несчастного жениха и даже участвовал в поисковой операции. Тело девушки до сих пор не нашли.

Нападение на ребенка в Алматинской области

В начале ноября в соцсетях появилось сообщение о том, что мать пыталась убить собственного 10-летнего ребенка в Алматинской области. Скорую помощь вызвал дедушка ребенка, который увидел "кровавое побоище".

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что ножевые ранения ребенку нанесла 37-летняя родная мать. В отношении нее назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

3 ноября в экстренном порядке в приемное отделение Алматинской региональной детской клинической больницы доставили ребенка 2010 года рождения с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. При поступлении состояние мальчика было тяжелым и нестабильным из-за полученных им травм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1947566-zhestokoe-ubiystvo-devushki-strelba-v-akbulake-i-arest-restoratora-samye-gromkie-ugolovnye-dela-2021-goda/