"Мать нанесла сыну 16 ножевых ранений": врачи рассказали о состоянии 10-летнего казахстанца

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

О состоянии 10-летнего мальчика, мать которого подозревают в нанесении ему множественных ножевых ранений, рассказали в управлении здравоохранения Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 3 ноября в 14.58 часов в экстренном порядке в приемное отделение Алматинской региональной детской клинической больницы доставили ребенка 2010 года рождения с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища.

При поступлении состояние мальчика было тяжелым и нестабильным из-за полученных им травм.

"В экстренном порядке ребенок был поднят в операционный блок. Выставлен предварительный диагноз: множественные колото-резаные раны спины, шеи, кисти слева. Травматический шок 1-2 ст. Геморрагический шок 1-2 ст. На сегодняшний день ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации", - сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что мать пыталась убить собственного 10-летнего сына в селе Отеген батыра. Ребенка госпитализировали с 16 ножевыми ранениями. Скорую помощь вызвал его дедушка. Указывалось, что в последние несколько дней женщина вела себя странно, пряталась в доме, ей мерещилось, что ее хотят убить герои из TikTok.

Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос о помещении матери в специализированное медицинское учреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940543-mat-nanesla-synu-16-nozhevyh-raneniy-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-10-letnego-kazahstantsa/