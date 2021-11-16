Задушил и выбросил тело в реку: появились подробности убийства 17-летней девушки в Семее

Родной брат погибшей Сергей Суслов. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

Стали известны подробности убийства несовершеннолетней жительницы Семея. Оказалось, что в преступлении подозревается ее парень, который принимал участие в поисках, передает Первый канал "Евразия".

Несколько дней назад 17-летняя школьница вышла из дома на прогулку и не вернулась. С заявлением в полицию 13 ноября обратилась ее мать. По версии следствия, девушку убил молодой человек, с которым она встречалась.

Подозреваемого уже задержали. По словам родных погибшей, он задушил несчастную шнуром от телефонной зарядки, вещи сжег, а тело выбросил в реку. После преступления юноша играл роль несчастного жениха и даже участвовал в поисковой операции.

"Он с нами ездил искать. Виду никакого не подавал, был вежливый. Они гуляли часто. Он, получается, два дня работал, два дня отдыхал", - рассказал родной брат погибшей Сергей Суслов.

Близкие не могут понять, за что парень так жестоко расправился со своей возлюбленной.

До сих пор ведутся поиски тела несовершеннолетней. В них задействованы сразу несколько спасательных групп. Волонтеры прочесывают местность, а водолазы исследуют дно реки Иртыш.

Затрудняют работы погодные условия - сильный ветер, минусовая температура, холодная вода.

Напомним, ранее стало известно, что в Семее начато расследование убийства несовершеннолетней, которая ушла из дома и пропала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942383-zadushil-i-vybrosil-telo-v-reku-poyavilis-podrobnosti-ubiystva-17-letney-devushki-v-semee/