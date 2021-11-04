Мать нанесла множественные ножевые ранения 10-летнему сыну в Алматинской области

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В соцсетях появилось сообщение о том, что родная мать пыталась убить собственного ребенка в Отеген батыре. 10-летнего мальчика с множественными ножевыми ранениями госпитализировали в больницу 3 ноября. Информацию прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным соцсетей, скорую помощь вызвал дедушка ребенка, когда увидел дома "кровавое побоище".

Указывается, что врачи насчитали на теле мальчика 16 колото-резаных ножевых ранений спины, шеи, кисти рук, горла. Маленькому пациенту сделали операцию. Состояние тяжелое, но стабильное.

"Выяснилось, что мать ребенка последние три дня вела себя странно: пряталась от всех в доме. Говорила, что ее хотят убить герои из TikTok, а сын показался ей одним из участников игры", - говорится в публикации.

Отмечается, что у женщины есть еще 7-летняя дочь, она не пострадала.

Информацию прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области. Здесь сообщили, что 3 ноября около 15.00 часов в детскую больницу села Отеген батыра с множественными ножевыми ранениями госпитализирован 10-летний мальчик.

"В ходе проверки установлено, что ножевые ранения нанесла 37-летняя мать ребенка. В отношении нее назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - пояснили в ведомстве.

В ДП региона добавили, что сейчас решается вопрос о водворении женщины в специализированное учреждение.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Назначен ряд экспертиз. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940494-zhenschina-nanesla-mnozhestvennye-nozhevye-raneniya-10-letnemu-synu-v-almatinskoy-oblasti/