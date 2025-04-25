"Я не троллю": Трамп снова поднял тему присоединения Канады и Гренландии к США

Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что говоря о вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США, он не шутил, передает NUR.KZ.

Во время интервью, приуроченному к дате первых 100 дней президентства, журналист напомнил, что Трамп неоднократно говорил о приобретении Гренландии, о взятии под контроль Панамского канала и о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом.

"Может быть, Вы немного троллите по этому поводу? Я не знаю", - говорится в опубликованной стенограмме интервью.

В ответ Трамп заявил, что он "не троллит". После чего журналист спросил, хочет ли президент "расширить американскую империю".

"Да, я думаю… Гренландия была бы очень богата. Я думаю, это важно для нас для национальной безопасности - и даже международной безопасности. Я думаю, Канада… то, что вы сказали - что, я, возможно, троллю… но я на самом деле не троллю", - ответил Трамп.

Он заявил, что США теряют от 200 до 250 млрд долларов в год, поддерживая Канаду и напомнил, что вел разговор на данную тему с экс-премьером Канады Джастином Трюдо.

"Мы заботимся об их армии. Мы заботимся о каждом аспекте их жизни, и нам не нужно, чтобы они производили для нас автомобили. На самом деле, мы не хотим, чтобы они производили для нас автомобили. Мы хотим производить наши собственные автомобили.

Нам не нужна их древесина. Нам не нужна их энергия. Нам ничего не нужно от Канады. И я говорю, что единственный способ, которым это действительно работает - это чтобы Канада стала штатом", добавил Трамп.

После журналист спросил, хочет ли Трамп, что его запомнили как президента, который расширил территорию Америки.

"Не возражаю", - коротко ответил Трамп.

Напомним, в текущем году Трамп неоднократно поднимал тему присоединения Канады и Гренландии в состав США. Так, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. После этого Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечалось, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств. Также Трамп во время встречи с генсеком НАТО заявил, что, по его мнению, США аннексируют Гренландию.

На фоне этого премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости. Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

Кроме того, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер.

Позже этого экс-премьер Трюдо на пресс-конференции заявил, что США начали торговую войну против Канады, введя 25-процентные пошлины. Решение Трампа он назвал крайне глупым. Трамп из-за ответных пошлин и пригрозил зеркальными мерами.

Также стало известно, что Трамп ввел пошлины на импорт автомобилей, произведенных не в США. Кроме того, он пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США".