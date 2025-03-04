"Хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок": Трюдо обратился к Трампу
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции заявил, что США начали торговую войну против Канады, введя 25-процентные пошлины. Решение Трампа он назвал крайне глупым.
Как сообщает CNN, выступая в Оттаве, Трюдо заявил, что "нет абсолютно никаких оправданий или необходимости" для введенных США в отношении Канады пошлин, которые вступили в силу сегодня.
"США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией и Владимиром Путиным, лживым и кровожадным диктатором. Поступите разумно", — заявил канадский лидер.
Он отметил, что канадцы разумны и вежливы, но не отступят от борьбы.
"Не тогда, когда на карту поставлена наша страна — и благополучие всех в ней", — добавил Трюдо.
В заключение он отметил, что Канада подаст иск во Всемирную торговую организацию, а пока будут действовать ответные тарифы в отношении США.
Между тем The Guardian пишет, что Трюдо назвал введение пошлин "крайне глупым поступком со стороны Трампа".
"Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок", — обратился Трюдо к Трампу.
Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.
В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.
Позже стало известно, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц, до 3 марта.
Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225490-net-nikakih-opravdaniy-tryudo-zayavil-o-nachale-torgovoy-voyny-s-ssha/