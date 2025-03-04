Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок": Трюдо обратился к Трампу

Опубликовано:

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции заявил, что США начали торговую войну против Канады, введя 25-процентные пошлины. Решение Трампа он назвал крайне глупым.

Как сообщает CNN, выступая в Оттаве, Трюдо заявил, что "нет абсолютно никаких оправданий или необходимости" для введенных США в отношении Канады пошлин, которые вступили в силу сегодня.

"США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией и Владимиром Путиным, лживым и кровожадным диктатором. Поступите разумно", — заявил канадский лидер.

Он отметил, что канадцы разумны и вежливы, но не отступят от борьбы.

"Не тогда, когда на карту поставлена ​​наша страна — и благополучие всех в ней", — добавил Трюдо.

В заключение он отметил, что Канада подаст иск во Всемирную торговую организацию, а пока будут действовать ответные тарифы в отношении США.

Между тем The Guardian пишет, что Трюдо назвал введение пошлин "крайне глупым поступком со стороны Трампа".

"Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок", — обратился Трюдо к Трампу.

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Позже стало известно, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц, до 3 марта.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225490-net-nikakih-opravdaniy-tryudo-zayavil-o-nachale-torgovoy-voyny-s-ssha/