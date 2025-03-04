"Хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок": Трюдо обратился к Трампу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции заявил, что США начали торговую войну против Канады, введя 25-процентные пошлины. Решение Трампа он назвал крайне глупым.

Как сообщает CNN, выступая в Оттаве, Трюдо заявил, что "нет абсолютно никаких оправданий или необходимости" для введенных США в отношении Канады пошлин, которые вступили в силу сегодня.

"США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией и Владимиром Путиным, лживым и кровожадным диктатором. Поступите разумно", — заявил канадский лидер.

Он отметил, что канадцы разумны и вежливы, но не отступят от борьбы.

"Не тогда, когда на карту поставлена ​​наша страна — и благополучие всех в ней", — добавил Трюдо.

В заключение он отметил, что Канада подаст иск во Всемирную торговую организацию, а пока будут действовать ответные тарифы в отношении США.

Между тем The Guardian пишет, что Трюдо назвал введение пошлин "крайне глупым поступком со стороны Трампа".

"Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок", — обратился Трюдо к Трампу.

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию.

Позже стало известно, что Мексика и Канада договорились с Трампом отсрочить действие тарифов на месяц, до 3 марта.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Трамп также ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при Байдене.