США введут серьезные пошлины на поставки из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля

В США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, передает NUR.KZ.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая — 10%. Нововведения вступят в силу уже сегодня, 1 февраля. По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено".

Ливитт пояснила, что решение о введении повышенных пошлин для Канады и Мексики было обусловлено "беспрецедентным вторжением в страну нелегального фентанила, который приводит к гибели американских граждан".

Как ранее отмечалось, Дональд Трамп часто использовал угрозы введения тарифов в качестве рычага давления на торговых партнеров, утверждая, что дополнительные доходы от них могут финансировать внутренние проекты США. В первые дни своего президентства он заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.

При этом же Трамп заявлял, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, "если бы не сложившиеся обстоятельства".