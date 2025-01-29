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Большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США

Опубликовано:

Гренландия
Гренландия. Иллюстративное фото: pexels.com

Идею президента США Дональда Трмпа о переходе Гренландии под контроль Вашингтона отвергли 85% жителей острова, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Исследование провело независимое агентство Verian по запросу датской газеты Berlingske и издания Sermitsiaq.

Сообщается, что 9% участников опроса заявили об отсутствии позиции по вопросу присоединения Гренландии к США. Лишь 6% опрашиваемых одобрили предложение Трампа. 45% участников опроса считают идею президента США угрозой для Гренландии. Всего агентство опросило 497 человек, в исследовании участвовали граждане старше 18 лет.

Издание отмечает, что Гренландия — самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. На острове проживают около 57 тыс. человек, он богат природными ресурсами.

Власти США с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова. По данным СМИ, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство относит к критически важным.

Напомним, в конце 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А позже Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его.

Премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216037-bolshinstvo-zhiteley-grenlandii-otvergli-ideyu-trampa-o-prisoedinenii-k-ssha/