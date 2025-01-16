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"Гренландия сама должна принять решение": премьер Дании созвонилась с Трампом

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Премьер-министр Дании
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Метте Фредериксен созвонилась с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Дании. Она отметила, что "Гренландия не продается".

На официальном сайте канцелярии премьер-министра Дании Метте Фредериксен опубликовано сообщение о телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что разговор длился 45 минут.

"В ходе разговора премьер-министр сослалась на заявление председателя парламента Гренландии Муте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Также премьер-министр сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости", - сказано в сообщении канцелярии.

Также в канцелярии добавили, что в ходе беседы обсуждались ситуация на Украине и Ближнем Востоке, отношения с Китаем. Обе стороны договорились продолжить диалог.

Напомним, несколько дней назад республиканцы в конгрессе США внесли законопроект, разрешающий Дональду Трампу начать переговоры о покупке острова Гренландия у Королевства Дания.

В конце декабря 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу. Издание отмечает, что данный шаг происходит в период возросшей напряженности вокруг Гренландии.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

На прошлой неделе назад Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212125-grenlandiya-sama-dolzhna-prinyat-reshenie-premer-danii-sozvonilas-s-trampom/

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