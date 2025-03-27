Новый этап торговой войны: Трамп объявил о 25-процентных тарифах на импорт автомобилей из всех стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей, произведенных вне США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

"Мы собираемся взимать плату со стран за ведение бизнеса в нашей стране и за то, что они отнимают у нас рабочие места, отнимают наше богатство на протяжении многих лет", - заявил Трамп.

Тарифы вступят в силу 2 апреля.

Белый дом заявил, что тариф будет применяться не только к полностью собранным автомобилям, но и к ключевым запчастям, включая двигатели, трансмиссии и электронные компоненты. Список может быть расширен.

Издание отмечает, что после заявлений Трампа обвалились акции компаний General Motors Co. , Ford Motor Co. и Stellantis NV.

По словам секретаря аппарата Белого дома Уилла Шарфа, тарифы будут введены в дополнение к уже действующим сборам, и администрация прогнозирует, что тарифы принесут США дополнительно 100 миллиардов долларов годового дохода.

"Автомобильные пошлины знаменуют собой значительное расширение торговой борьбы президента и, вероятно, поймают в ловушку некоторые из крупнейших автомобильных брендов в таких странах, как Япония, Германия и Южная Корея, все из которых являются основными торговыми партнерами США.

Этот шаг рискует нарушить работу североамериканских автопроизводителей, которые полагаются на высокоинтегрированные цепочки в США, Мексике и Канаде", - отмечают авторы материала.

На решение Трампа уже отреагировали в Еврокомиссии и Канаде.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение США достойно сожаления.

"ЕС продолжит искать решения путем переговоров, одновременно защищая свои экономические интересы", - заявила он дер Ляйен.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что тарифы США являются "прямой атакой" на людей, которые работают в автомобильной промышленности и нарушают торговое соглашение США-Мексика-Канада. Он не раскрыл никаких новых ответных мер, заявив, что сначала вернется в Оттаву для встреч с членами своего кабинета.

"Действия Трампа могут сделать автомобили более дорогими для американских потребителей, которые и так обеспокоены инфляцией, и усилить опасения, что его тарифы приведут экономику к спаду.

Тарифы, скорее всего, поднимут цены на иностранные автомобили, но даже автомобили, произведенные в США, увидят рост цен, если поставки и детали пострадают от пошлин или если цепочки поставок будут отрезаны от производства в странах с более низкими издержками", - говорится в материале.