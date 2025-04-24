Трамп назвал Гарвард "антисемитским" заведением и "угрозой демократии"

Президент США Дональд Трамп в своем посте в соцсети Truth Social назвал Гарвардский университет антисемитским заведением, указав на то, что он представляет угрозу демократии Штатов, передает NUR.KZ.

"Гарвард - антисемитское, крайне левое заведение, как и многие другие, куда принимают студентов со всего мира, желающих разорвать нашу страну на части.

Это место - либеральный беспорядок, где определенная группа сумасшедших психов может входить и выходить из класса и распространять фальшивый гнев и ненависть. Это действительно ужасно!" - заявил в посте Трамп.

Американский президент также отметил, что Гарвард представляет собой "угрозу демократии" США.

Напомним, ранее профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы провести проверку федерального финансирования.

Позже стало известно, что администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на 2,2 млрд долларов.

Тогда бывший президент США Барак Обама заступился за Гарвардский университет после заморозки грантов на 2,2 миллиарда долларов. Политик сделал заявление.

"Гарвард подал пример другим высшим учебным заведениям, отвергнув незаконную и грубую попытку подавить академическую свободу и предприняв конкретные шаги для того, чтобы все студенты Гарварда могли пользоваться атмосферой интеллектуальных исследований, тщательных дебатов и взаимного уважения. Будем надеяться, что другие учебные заведения последуют этому примеру", - написал он.

Как позже сообщала Русская служба BBC, Гарвард отказался следовать требованиям администрации президента США Дональда Трампа о пересмотре программ и «аудите взглядов» студентов и сотрудников - и лишился 2,2 млрд долларов в федеральных грантах. Почему это произошло, что происходит в других престижных американских университетах и на что тратится федеральное финансирование, мы писали здесь.