Дания изменила герб на фоне слов Трампа о Гренландии

Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. Изображение нового герба опубликовано на сайте правящей династии Глюксбургов.

На сайте королевской династии Дании опубликовали изображения нового королевского герба.

Герб Дании до и после изменений. Фото: kongehuset.dk

На изображениях видно, что символы Гренландии и Фарерских островов (автономные территории Дании) - белого медведя и барана, которые раньше находились в одном поле, - получили по индивидуальному полю, а их изображения стали более отчетливыми.

По данным The Guardian, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу. Издание отмечает, что данный шаг происходит в период возросшей напряженности вокруг Гренландии.

Из новой версии герба удалены три короны, которые присутствовали на гербе более 500 лет как символ унии между Данией, Норвегией и Швецией.

В конце декабря 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

Отмечалось, что в Гренландии расположена крупная американская космическая база "Пайтуфик". Остров имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на кратчайшем пути в Европу. Гренландия также обладает крупными запасами полезных ископаемых и нефти.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

Добавим, что накануне Трамп после заявлений канадского премьера Джастина Трюдо о скорой отставке вновь предложил Канаде войти в состав США.